Коламбус уступил Цинциннати в плей-офф MLS, Чеберко вышел на замену
В другом поединке игрового дня «Миннесота Юнайтед» в серии пенальти одолела «Сиэтл Саундерс»
В ночь на 28 октября состоялись два матча 1/8 финала Major League Soccer (MLS). «Коламбус Крю» уступил с минимальным счетом 0:1 «Цинциннати».
Главным героем встречи стал нападающий из Того Стив Денки, который забил единственный мяч во втором тайме. Украинский защитник «Коламбус Крю» Евгений Чеберко вышел на поле на 89-й минуте.
В другом поединке игрового дня «Миннесота Юнайтед» в серии пенальти одолела «Сиэтл Саундерс» (0:0, 3:2).
3 ноября состоится ответный матч между «Коламбус Крю» и «Цинциннати», в котором Чеберко и его одноклубники получат шанс исправит ситуацию и завоевать путевку в 1/4 финала.
Major League Soccer (MLS), 1/8 финала. 28 октября
Цинциннати – Коламбус Крю – 1:0
Гол: Денки, 78
Видеообзор матча:
Миннесота Юнайтед – Сиэтл Саундерс – 0:0 (пен – 3:2)
Видеообзор матча:
События матча
