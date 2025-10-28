Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коламбус уступил Цинциннати в плей-офф MLS, Чеберко вышел на замену
МЛС США
Цинциннати
28.10.2025 00:45 – FT 1 : 0
Коламбус Крю
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
28 октября 2025, 11:55 |
38
0

Коламбус уступил Цинциннати в плей-офф MLS, Чеберко вышел на замену

В другом поединке игрового дня «Миннесота Юнайтед» в серии пенальти одолела «Сиэтл Саундерс»

28 октября 2025, 11:55 |
38
0
Коламбус уступил Цинциннати в плей-офф MLS, Чеберко вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine.

В ночь на 28 октября состоялись два матча 1/8 финала Major League Soccer (MLS). «Коламбус Крю» уступил с минимальным счетом 0:1 «Цинциннати».

Главным героем встречи стал нападающий из Того Стив Денки, который забил единственный мяч во втором тайме. Украинский защитник «Коламбус Крю» Евгений Чеберко вышел на поле на 89-й минуте.

В другом поединке игрового дня «Миннесота Юнайтед» в серии пенальти одолела «Сиэтл Саундерс» (0:0, 3:2).

3 ноября состоится ответный матч между «Коламбус Крю» и «Цинциннати», в котором Чеберко и его одноклубники получат шанс исправит ситуацию и завоевать путевку в 1/4 финала.

Major League Soccer (MLS), 1/8 финала. 28 октября

Цинциннати – Коламбус Крю – 1:0
Гол: Денки, 78
Видеообзор матча:

Миннесота Юнайтед – Сиэтл Саундерс – 0:0 (пен – 3:2)
Видеообзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Кевен Данке (Цинциннати).
По теме:
MLS. Сан-Диего, Ванкувер и Филадельфия выиграли первые матчи 1/8 финала
Названа зарплата Месси по новому контракту в Интер Майами
Месси установил очередной рекорд MLS
Major League Soccer (MLS) Коламбус Крю Цинциннати (MLS) Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс Евгений Чеберко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Футбол | 28 октября 2025, 07:07 8
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ

Выше команды Андони Ираолы в турнирной таблице только «Арсенал»

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Футбол | 28 октября 2025, 09:17 3
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером

Рафаэль Бандейра покинул расположение криворожского Кривбасса

ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Футбол | 27.10.2025, 14:58
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Опытный украинский форвард напомнил о себе голом. Его клуб победил
Футбол | 28.10.2025, 10:55
Опытный украинский форвард напомнил о себе голом. Его клуб победил
Опытный украинский форвард напомнил о себе голом. Его клуб победил
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Бокс | 27.10.2025, 19:20
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
27.10.2025, 02:02 4
Бокс
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Дайте ему шанс против Усика. Я думал, он его снесет»
Мозес ИТАУМА: «Дайте ему шанс против Усика. Я думал, он его снесет»
27.10.2025, 05:42 3
Бокс
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
26.10.2025, 23:40 1
Футбол
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 15
Футбол
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем