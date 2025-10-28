Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый в мире «небесный стадион» появится в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
28 октября 2025, 08:39 |
700
0

Первый в мире «небесный стадион» появится в Саудовской Аравии

Проект выглядит космически. Акрофобам не смотреть

28 октября 2025, 08:39 |
700
0
Первый в мире «небесный стадион» появится в Саудовской Аравии
wikipedia.org/Эр-Рияд

Саудовская Аравия готовится построить первый в мире «небесный стадион», официально названный NEOM Stadium.

Арена, расположенная на высоте 350 метров над землей, должна открыться приблизительно в 2032 году и примет матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2034 года.

Самая популярная игра в Саудовской Аравии – футбол, хотя национальная сборная королевства принимает участие и в первенствах по волейболу, баскетболу. Национальная команда по футболу этой страны считается одной из сильнейших команд в Азии. Саудовские компании активно инвестируют денежные средства в популярные спортивные события, лиги и другое.

Многие звездные игроки под занавес карьеры перебираются в чемпионаты на Ближний Восток. Так, 40-летний Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб «Аль-Наср». В этом сезоне звездный португалец сыграл в восьми матчах на клубном уровне, в его активе 7 голов и 2 результативные передачи. После шести туров национального первенства клуб Роналду возглавляет турнирную таблицу.

По теме:
ФОТО. Игроки Шахтера прибыли на стадион в Кракове в стильных костюмах
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион в Кракове перед игрой с Легией
ФОТО. Динамо показало, как красиво осенью выглядит клубный стадион
Саудовская Аравия стадионы
Оксана Баландина Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
Футбол | 27 октября 2025, 16:59 7
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»

Игрок уверяет, что все в порядке

Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Футбол | 28 октября 2025, 07:07 4
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ

Выше команды Андони Ираолы в турнирной таблице только «Арсенал»

ВИДЕО. За Ламина Ямаля заступились. Взяли вину за скандал на себя
Футбол | 28.10.2025, 04:27
ВИДЕО. За Ламина Ямаля заступились. Взяли вину за скандал на себя
ВИДЕО. За Ламина Ямаля заступились. Взяли вину за скандал на себя
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
Футбол | 27.10.2025, 10:31
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Футбол | 27.10.2025, 14:58
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 8
Бокс
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 7
Футбол
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем