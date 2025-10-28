Первый в мире «небесный стадион» появится в Саудовской Аравии
Проект выглядит космически. Акрофобам не смотреть
Саудовская Аравия готовится построить первый в мире «небесный стадион», официально названный NEOM Stadium.
Арена, расположенная на высоте 350 метров над землей, должна открыться приблизительно в 2032 году и примет матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2034 года.
Самая популярная игра в Саудовской Аравии – футбол, хотя национальная сборная королевства принимает участие и в первенствах по волейболу, баскетболу. Национальная команда по футболу этой страны считается одной из сильнейших команд в Азии. Саудовские компании активно инвестируют денежные средства в популярные спортивные события, лиги и другое.
Многие звездные игроки под занавес карьеры перебираются в чемпионаты на Ближний Восток. Так, 40-летний Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб «Аль-Наср». В этом сезоне звездный португалец сыграл в восьми матчах на клубном уровне, в его активе 7 голов и 2 результативные передачи. После шести туров национального первенства клуб Роналду возглавляет турнирную таблицу.
إشاعة منتشرة بأن المملكة العربية السعودية 🇸🇦 تستعد لبناء أول (ملعب سماوي) في العالم.— سلطان الشمري (@SULTANO_91) October 27, 2025
سيتم بناؤه على إرتفاع 1150 قدمًا فوق سطح الأرض ومن المتوقع إفتتاحه حوالي في عام 2032 وسيستضيف مباريات كأس العالم 2034.
إشاعة غير منطقية … شرايكم؟ 🤣pic.twitter.com/ESydmbgZcB
