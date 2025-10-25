950-й гол Роналду: Аль-Наср продолжил победную серию

25 октября состоялись три матча шестого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Главным поединком игрового дня в лиге стала встреча «Аль-Насра» с «Аль-Хаземом» в городе Бурайда.

«Аль-Наср» справился с соперником благодаря двум звездным португальцам, которые принесли команде победу со счетом 2:0. В первом тайме отличился Жоау Феликс, придавший команде уверенности.

Под занавес встречи точку в поединке поставил Криштиану Роналду, записавший на свой счет 950-й гол в карьере.

Примечательно, что Аль-Наср продолжил свою победную серию, которая длится с августа 2025 года.

Чемпионат Саудовской Аравии. 6-й тур, 25 октября

«Аль-Хазем» – «Аль-Наср» – 0:2

Голы: Феликс, 25, Роналду, 88

«Аль-Шабаб» – «Дамак» – 1:1

Голы: Карраско, 45+6 (пен.) – Худт, 45+9 (автогол)

«Аль-Кадисия» – «Аль-Ахдуд» – 0:0

Удаление: Абу Абд, 70