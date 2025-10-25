950-й гол Роналду: Аль-Наср продолжил победную серию
Звездная команда переиграла на выезде «Аль-Хазем»
25 октября состоялись три матча шестого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Главным поединком игрового дня в лиге стала встреча «Аль-Насра» с «Аль-Хаземом» в городе Бурайда.
«Аль-Наср» справился с соперником благодаря двум звездным португальцам, которые принесли команде победу со счетом 2:0. В первом тайме отличился Жоау Феликс, придавший команде уверенности.
Под занавес встречи точку в поединке поставил Криштиану Роналду, записавший на свой счет 950-й гол в карьере.
Примечательно, что Аль-Наср продолжил свою победную серию, которая длится с августа 2025 года.
Чемпионат Саудовской Аравии. 6-й тур, 25 октября
«Аль-Хазем» – «Аль-Наср» – 0:2
Голы: Феликс, 25, Роналду, 88
«Аль-Шабаб» – «Дамак» – 1:1
Голы: Карраско, 45+6 (пен.) – Худт, 45+9 (автогол)
«Аль-Кадисия» – «Аль-Ахдуд» – 0:0
Удаление: Абу Абд, 70
События матча
