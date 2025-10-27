Артем ГУСОЛ: «У соперника два момента из ничего – и сразу два гола»

В поединке 10-го тура УПЛ «Колос» сыграл вничью 2:2 с СК «Полтава». Результат матча прокомментировал полузащитник «Колоса» Артем Гусол.

– Артем, Вы сегодня были одним из самых активных. Как сами оцениваете эту игру?

– У нас была не лучшая серия, 3 поражения. Спасибо, что меня поздравили, но я считаю, крайний хав – это тогда, когда он делает результат, забивает голы, отдает голевые передачи. Но сегодня у меня не получилось этого сделать. Поэтому работаю дальше.

– Ощущалось ли в команде напряжение из-за предыдущих поражений? Насколько команда психологически держалась и как готовилась к этому поединку?

– У нас очень сильная команда ментально сейчас. Мы вышли на игру после такой серии. И мы очень сильно, хорошо бились. Я считаю, мы должны были выигрывать. Такие два момента, извините, из ничего – и сразу два гола. Потому будем стараться. Я думаю, команда улучшается сейчас психологически. Будем стараться, стараться выигрывать.

– Можете сказать, что вашу команду этот результат устраивает?

– Мы можем быть выше. Я не считаю, что мы должны быть на этом месте, что нас этот результат устраивает. Мы должны играть на победу, и мы можем это делать.