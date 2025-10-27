Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ГУСОЛ: «У соперника два момента из ничего – и сразу два гола»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 21:48 |
199
0

Артем ГУСОЛ: «У соперника два момента из ничего – и сразу два гола»

Полузащитник «Колоса» прокомментировал ничью в матче с СК «Полтава»

27 октября 2025, 21:48 |
199
0
Артем ГУСОЛ: «У соперника два момента из ничего – и сразу два гола»
Артем Гусол

В поединке 10-го тура УПЛ «Колос» сыграл вничью 2:2 с СК «Полтава». Результат матча прокомментировал полузащитник «Колоса» Артем Гусол.

– Артем, Вы сегодня были одним из самых активных. Как сами оцениваете эту игру?

– У нас была не лучшая серия, 3 поражения. Спасибо, что меня поздравили, но я считаю, крайний хав – это тогда, когда он делает результат, забивает голы, отдает голевые передачи. Но сегодня у меня не получилось этого сделать. Поэтому работаю дальше.

– Ощущалось ли в команде напряжение из-за предыдущих поражений? Насколько команда психологически держалась и как готовилась к этому поединку?

– У нас очень сильная команда ментально сейчас. Мы вышли на игру после такой серии. И мы очень сильно, хорошо бились. Я считаю, мы должны были выигрывать. Такие два момента, извините, из ничего – и сразу два гола. Потому будем стараться. Я думаю, команда улучшается сейчас психологически. Будем стараться, стараться выигрывать.

– Можете сказать, что вашу команду этот результат устраивает?

– Мы можем быть выше. Я не считаю, что мы должны быть на этом месте, что нас этот результат устраивает. Мы должны играть на победу, и мы можем это делать.

По теме:
Ярмоленко осталось забить 9 мячей до бомбардирского рекорда Шацких
ПИХАЛЕНОК: «Очень интересно было играть с Ярмоленко в роли центрфорварда»
Черная полоса закончилась. Ярмоленко назвал причину провала Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава - Колос Полтава Колос Ковалевка Артем Гусол
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27 октября 2025, 06:32 13
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка

Украинец получил красную карточку

Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Бокс | 27 октября 2025, 07:31 5
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют

Британец отдает соотечественнику шанс панчера

ШОВКОВСКИЙ: «Они находятся в очень тяжелом состоянии, была тяжелая ночь»
Футбол | 27.10.2025, 21:14
ШОВКОВСКИЙ: «Они находятся в очень тяжелом состоянии, была тяжелая ночь»
ШОВКОВСКИЙ: «Они находятся в очень тяжелом состоянии, была тяжелая ночь»
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Футбол | 27.10.2025, 09:47
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья
Футбол | 27.10.2025, 14:24
Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья
Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
26.10.2025, 15:34 2
Бокс
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
26.10.2025, 00:27 5
Футбол
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 15
Футбол
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем