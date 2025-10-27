Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эксперт: «Можно констатировать: Полесье на правильном пути»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 20:45
Илья Близнюк считает, что «Полесье» поборется за медали УПЛ

Металлург Запорожье. Илья Близнюк

Бывший вратарь запорожского «Металлурга», «Звезды», «Днепра», «Динамо» и «Кривбасса», а ныне тренер Илья Близнюк считает, что «Полесье» находит путь к успеху.

– В «Полесье» очень амбициозный президент, который хочет, чтобы клуб набирал очки для страны в целом и для него лично в еврокубковых матчах. И шаг за шагом уверенно реализовывал свои турнирные амбиции. Это цель Геннадия Буткевича, который пытается выстроить работу, имеющую конкретную цель – за счет побед в каждом поединке достигать успехов в разных турнирах. Но есть одно «но». Мгновенного результата не бывает. Мы видим, что происходило в прошлом сезоне, когда результаты «Полесье» были очень печальными.

Но житомирский клуб все же встал на правильные рельсы. Президент пригласил на роль главного тренера Руслана Ротаня, который, как и некоторые его помощники, когда-то играл в Днепре – родном городе Буткевича. Он заинтересован, чтобы в «Полесье» работали днепряне. Работали и давали результат. Все делается для того, чтобы команда играла на самом высоком уровне, показывала содержательный футбол и достигала успехов. А в том, что «Полесье» вклинится в борьбу за медали, нет никаких сомнений. Впрочем, календарь игр – как марафон, имеет длинную турнирную дистанцию. И кто правильно распределит свои силы и будет иметь для безболезненного преодоления два равнозначных состава, тот и достигнет успеха на финише. Пока что можно констатировать: «Полесье» на правильном пути, и поединок с «Оболонью» это в очередной раз подтвердил.

Отметим, что после победы над «Оболонью» (4:0) «Полесье» находится на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ.

Следующий матч команда Ротаня сыграет в понедельник, 3 ноября, когда в рамках 11-го тура УПЛ примет в Житомире «Металлист 1925».

Иван Чирко Источник: UA-Football
