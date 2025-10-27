ПИХАЛЕНОК: «Шахтер? Будет интересное противостояние, настоящее дерби»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок рассказал о усталости из-за плотного графика и поделился ожиданиями от матча с «Шахтером».

– В прошлом сезоне много говорили о том, что команда после матчей еврокубков выглядит очень уставшей. Против «Кривбасса» в течение 80–85 минут футболисты просто «гоняли» по полю...

– В наше время любая команда не может проводить все матчи на высоком уровне. Бывают такие периоды, когда ты можешь целую неделю готовиться, а выходишь на поле – и не то чтобы команда не готова, а просто такой день. Такое бывает. Но сегодня все были заряжены, поэтому были силы бежать вперед. Поэтому сейчас нужно быть очень осторожными с высказываниями, так как следующие матчи для нас очень важны – с «Шахтером» в Кубке и чемпионате, потом в Лиге конференций, потом с ЛНЗ. У нас очень непростой календарь, и будем готовиться дальше.

– Следующие матчи с «Шахтером», который фактически копирует «Динамо», делая ротацию на матчах еврокубков и чемпионата...

– Это понятно, но в наших реалиях, со всеми этими переездами, без ротации никак не обойтись. И мы это понимаем, и «Шахтер». Так что будет интересное противостояние, настоящее дерби.