  ФОТО. 16-летняя украинка проиграла дебютный финал на про-уровне
27 октября 2025, 16:48
Мария Лазаренко уступила Ксении Ефремовой в решающем поединке турнира ITF W15 в Монастире

Instagram. Мария Лазаренко

16-летняя украинская теннисистка Мария Лазаренко не сумела завоевать трофей хардового турнира ITF W15 в Монастире, Тунис.

26 октября украинка уступила Ксении Ефремовой (Франция, WTA 726) в финале в трех сетах.

ITF W15 Монастир. Хард. Финал

Ксения Ефремова (Франция) [1] – Мария Лазаренко (Украина) – 6:3, 3:6, 6:2

Лазаренко впервые в карьере сыграла в финале на профессиональном уровне. Неделей ранее она добралась до стадии полуфинала на этих же кортах.

В воскресенье, помимо Лазаренко, в финале соревнования ITF сыграли еще две представительницы Украины: Катарина Завацкая стала чемпионкой 35-тысячника в Китае, а Вероника Подрез выиграла трофей 75-тысячника в Пуатье.

фото ITF Монастир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
