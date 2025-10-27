ФОТО. 16-летняя украинка проиграла дебютный финал на про-уровне
Мария Лазаренко уступила Ксении Ефремовой в решающем поединке турнира ITF W15 в Монастире
16-летняя украинская теннисистка Мария Лазаренко не сумела завоевать трофей хардового турнира ITF W15 в Монастире, Тунис.
26 октября украинка уступила Ксении Ефремовой (Франция, WTA 726) в финале в трех сетах.
ITF W15 Монастир. Хард. Финал
Ксения Ефремова (Франция) [1] – Мария Лазаренко (Украина) – 6:3, 3:6, 6:2
Лазаренко впервые в карьере сыграла в финале на профессиональном уровне. Неделей ранее она добралась до стадии полуфинала на этих же кортах.
В воскресенье, помимо Лазаренко, в финале соревнования ITF сыграли еще две представительницы Украины: Катарина Завацкая стала чемпионкой 35-тысячника в Китае, а Вероника Подрез выиграла трофей 75-тысячника в Пуатье.
ФОТО. 16-летняя украинка проиграла дебютный финал на про-уровне
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия в двух сетах уступила Чжен Ушуан в 1/16 финала соревнований в Цзюцзяне
Гендиректор горняков считает УПЛ важнейшим чемпионатом