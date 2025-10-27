Не Реал и не сборная Франции. Зидан скоро может вернуться к работе

Французский специалист Зинедин Зидан может возглавить туринский «Ювентус». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 53-летний специалист является одним из фаворитов на пост главного тренера итальянского гранда после отставки Игора Тудора. Сейчас исполняющим обязанности тренера команды является Массимо Брамбилла, он будет работать с командой на матче с «Удинезе».

Всю свою тренерскую карьеру Зинедин Зидан работал лишь с одним клубом – мадридский «Реал». Под его управлением «сливочные» взяли три Лиги чемпионов кряду. что является рекордом турнира. Последний мат в качестве тренера француз провел 7 мая 2021 года.