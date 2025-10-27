Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Реал и не сборная Франции. Зидан скоро может вернуться к работе
Италия
27 октября 2025, 16:12 |
440
1

Не Реал и не сборная Франции. Зидан скоро может вернуться к работе

Легендарный француз может возглавить «Ювентус»

27 октября 2025, 16:12 |
440
1 Comments
Не Реал и не сборная Франции. Зидан скоро может вернуться к работе
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Французский специалист Зинедин Зидан может возглавить туринский «Ювентус». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 53-летний специалист является одним из фаворитов на пост главного тренера итальянского гранда после отставки Игора Тудора. Сейчас исполняющим обязанности тренера команды является Массимо Брамбилла, он будет работать с командой на матче с «Удинезе».

Всю свою тренерскую карьеру Зинедин Зидан работал лишь с одним клубом – мадридский «Реал». Под его управлением «сливочные» взяли три Лиги чемпионов кряду. что является рекордом турнира. Последний мат в качестве тренера француз провел 7 мая 2021 года.

По теме:
Известны подробности по травме Де Брюйне. Все серьезно
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Последний шанс. Клуб УПЛ может в ближайшее время сменить тренера
Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу отставка Игор Тудор Зинедин Зидан назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Футбол | 27 октября 2025, 07:52 5
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19

Андрей Ярмоленко готовился к матчу с «Кривбассом» с юношами

Этот игрок подвел Барселону в игре с Реалом. Флик обеспокоен
Футбол | 27 октября 2025, 14:57 1
Этот игрок подвел Барселону в игре с Реалом. Флик обеспокоен
Этот игрок подвел Барселону в игре с Реалом. Флик обеспокоен

Пау Кубарси провел не лучшее Эль-Классико

Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Футбол | 27.10.2025, 09:34
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
Бокс | 26.10.2025, 16:33
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Снукер | 27.10.2025, 06:05
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Недавно я читав його інтерв'ю, де він мріє очолити Ювентус. Що він дуже вдячний цьому клубу.
Ответить
0
Популярные новости
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
26.10.2025, 16:26 3
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 123
Футбол
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
27.10.2025, 06:32 13
Футбол
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 3
Бокс
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем