Гранд принял решение попрощаться с тренером. Фабрицио Романо подтвердил
Игор Тудор покинет «Ювентус»
Хорватский специалист Игор Тудор покинет туринский «Ювентус». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство итальянского клуба уже проинформировало 49-летнего коуча о том, что с ним приняли решение попрощаться. Исполняющим обязанности тренера «зебр» будет Массимо Брамбилла.
После восьми туров чемпионата Италии «Ювентусу» удалось набрать 12 очков, команда расположилась на восьмом месте. В Лиге чемпионов за три тура «зебры» набрали два балла и идут на 25-м месте.
Ранее «Лацио» переиграл «Ювентус» в Серии A.
🚨⚪️⚫️ Igor Tudor has been personally informed about Juventus decision to sack him this morning.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2025
Massimo Brambilla will be the interim coach ahead of club’s decision on new manager. pic.twitter.com/0wtcdPM5m8
