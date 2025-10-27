Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
27 октября 2025, 13:32
6

Гранд принял решение попрощаться с тренером. Фабрицио Романо подтвердил

Игор Тудор покинет «Ювентус»

Гранд принял решение попрощаться с тренером. Фабрицио Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Хорватский специалист Игор Тудор покинет туринский «Ювентус». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство итальянского клуба уже проинформировало 49-летнего коуча о том, что с ним приняли решение попрощаться. Исполняющим обязанности тренера «зебр» будет Массимо Брамбилла.

После восьми туров чемпионата Италии «Ювентусу» удалось набрать 12 очков, команда расположилась на восьмом месте. В Лиге чемпионов за три тура «зебры» набрали два балла и идут на 25-м месте.

Ранее «Лацио» переиграл «Ювентус» в Серии A.

Ювентус Игор Тудор отставка Серия A чемпионат Италии по футболу Фабрицио Романо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
