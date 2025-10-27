Лехия в большинстве и с украинцами в составе проиграла в чемпионате Польши

В воскресенье, 26 октября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Польши, в котором встретились «Ракув» и «Лехия» Гданьск. Гости потерпели поражение со счетом 1:2.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, однако хозяева ушли на перерыв в меньшинстве из-за удаления полузащитника. Во второй половине игры «Ракув» вырвал победу после результативного удара нападающего Томаша Пенко.

В стартовом составе «Лехии» вышел украинский полузащитник Иван Желизко, который провел весь матч. На На 60-й минуте на поле появился форвард Богдан Вьюнник, однако он не сумел отличиться результативными действиями.

Защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко остались на скамейке запасных клуба из Гданьска, голкипер Богдан Сарнавский продолжает восстанавливаться после повреждения.

«Лехия» продолжает бороться за выживание – в активе команды десять баллов и 16-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Польши, 13-й тур. 26 октября

Ракув – Лехия Гданьск – 2:1

Голы: Диаби-Фадига, 30, Пенко, 78 – Бобчек, 33