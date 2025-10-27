Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лехия в большинстве и с украинцами в составе проиграла в чемпионате Польши
Чемпионат Польши
Ракув
26.10.2025 15:45 – FT 2 : 1
Лехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
27 октября 2025, 11:51 |
96
0

Лехия в большинстве и с украинцами в составе проиграла в чемпионате Польши

Иван Желизко вышел в стартовом составе, Богдан Вьюнник появился во втором тайме

27 октября 2025, 11:51 |
96
0
Лехия в большинстве и с украинцами в составе проиграла в чемпионате Польши
ФК Лехия Гданськ

В воскресенье, 26 октября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Польши, в котором встретились «Ракув» и «Лехия» Гданьск. Гости потерпели поражение со счетом 1:2.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, однако хозяева ушли на перерыв в меньшинстве из-за удаления полузащитника. Во второй половине игры «Ракув» вырвал победу после результативного удара нападающего Томаша Пенко.

В стартовом составе «Лехии» вышел украинский полузащитник Иван Желизко, который провел весь матч. На На 60-й минуте на поле появился форвард Богдан Вьюнник, однако он не сумел отличиться результативными действиями.

Защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко остались на скамейке запасных клуба из Гданьска, голкипер Богдан Сарнавский продолжает восстанавливаться после повреждения.

«Лехия» продолжает бороться за выживание – в активе команды десять баллов и 16-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Польши, 13-й тур. 26 октября

Ракув Лехия Гданьск 2:1

Голы: Диаби-Фадига, 30, Пенко, 78 – Бобчек, 33

По теме:
Риека догнала Шахтер. Таблица Лиги конференций с учетом доигранного матча
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Первый блок Лиги конференций. Разочарование для Шахтера, один матч прерван
чемпионат Польши по футболу Ракув Ченстохова Лехия Гданьск Иван Желизко Богдан Вьюнник Богдан Сарнавский Антон Царенко Максим Дячук
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Бокс | 26 октября 2025, 11:09 4
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли

Британец завершил поединок в 11 раунде

«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
Бокс | 26 октября 2025, 16:33 3
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика

Александр считает, что бой Усика и Уордли не вызовет интереса

Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Футбол | 27.10.2025, 09:34
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
Футбол | 27.10.2025, 09:15
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Футбол | 27.10.2025, 07:52
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 3
Бокс
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 14
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 2
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем