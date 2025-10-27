Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент УПЛ: «Два клуба были исключены из Украинской Премьер-лиги»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 11:05 |
1657
0

Президент УПЛ: «Два клуба были исключены из Украинской Премьер-лиги»

Евгений Дикий сообщил, что «Мариуполь» и «Десна» не имеют закрепленных мест в элитном дивизионе

27 октября 2025, 11:05 |
1657
0
Президент УПЛ: «Два клуба были исключены из Украинской Премьер-лиги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Дикий

Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий сообщил, что два клуба – «Мариуполь» и «Десна» – не имеют закрепленного места в элитном дивизионе, так как были исключены из соревнований.

«Общим собранием УПЛ было принято решение об исключении ФК «Десна» и ФК «Мариуполь» из состава участников Украинской Премьер-лиги. Закрепленного места в УПЛ за ними нет. Вопрос о сохранении профессионального статуса клубов находится в юрисдикции УАФ», – прокомментирвал Дикий.

После начала полномасштабного российского вторжения «Десна» и «Мариуполь» временно приостановили свои выступления в чемпионате Украины.

Стадион имени Гагарина в Чернигове, на котором свои матчи проводила «Десна», получил серьезный урон из-за российских обстрелов. «Мариуполь» потерял всю инфраструктуру после оккупации города.

В сезоне 2021/22, который не был доигран, «Мариуполь» занимал 16-е место в турнирной таблице, а черниговская команда шла на седьмой позиции. Чемпионат был остановлен после 18 туров.

По теме:
Александр РЯБОКОНЬ: «У нас в команде нет исполнителя стандартных положений»
Палкин рассказал про приоритеты Шахтера
Александр КУЧЕР: «По тому, как складывалась игра, ничья для нас находка»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Мариуполь Десна Чернигов Евгений Дикий
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Бокс | 27 октября 2025, 07:59 3
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии

Хотел бы организовать большой бой в другой стране

УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф
Футбол | 27 октября 2025, 09:37 1
УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф
УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф

КДК УАФ наложил санкции на киевлян

Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Снукер | 27.10.2025, 06:05
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
Бокс | 26.10.2025, 16:33
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27.10.2025, 06:32
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 33
Футбол
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 123
Футбол
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 11
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем