Президент УПЛ: «Два клуба были исключены из Украинской Премьер-лиги»

Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий сообщил, что два клуба – «Мариуполь» и «Десна» – не имеют закрепленного места в элитном дивизионе, так как были исключены из соревнований.

«Общим собранием УПЛ было принято решение об исключении ФК «Десна» и ФК «Мариуполь» из состава участников Украинской Премьер-лиги. Закрепленного места в УПЛ за ними нет. Вопрос о сохранении профессионального статуса клубов находится в юрисдикции УАФ», – прокомментирвал Дикий.

После начала полномасштабного российского вторжения «Десна» и «Мариуполь» временно приостановили свои выступления в чемпионате Украины.

Стадион имени Гагарина в Чернигове, на котором свои матчи проводила «Десна», получил серьезный урон из-за российских обстрелов. «Мариуполь» потерял всю инфраструктуру после оккупации города.

В сезоне 2021/22, который не был доигран, «Мариуполь» занимал 16-е место в турнирной таблице, а черниговская команда шла на седьмой позиции. Чемпионат был остановлен после 18 туров.