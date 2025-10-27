Известный певец Эд Ширан вместе с легендой каталонской «Барселоны» Карлесом Пуйолем наблюдал за событиями Эль-Класико в одном из пабов Нью-Йорка (США).

Музыкант стал партнёром каталонского клуба накануне матча с «Реалом» в рамках сотрудничества с музыкальной платформой Spotify.

В связи с этим «Барселона» представила уникальную игровую форму на Эль-Класико, в центре которой размещен символ Эда Ширана.

Как оказалось, Эд с детства поддерживает каталонцев и имеет в своем архиве фотографии прошлых лет, где он запечатлен в форме «Барселоны».

По итогу поединка каталонский клуб уступил минимальному счету 1:2 на стадионе в Мадриде.

ВИДЕО. Как известный певец с легендой Барсы смотрел Эль-Класико в пабе