Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
27 октября 2025, 10:55 | Обновлено 27 октября 2025, 11:03
ВИДЕО. Как известный певец с легендой Барсы смотрел Эль-Класико в пабе

Эд Ширан в компании с Карлесом Пуйолем поддерживал каталонцев

ВИДЕО. Как известный певец с легендой Барсы смотрел Эль-Класико в пабе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлес Пуйоль и Эд Ширан

Известный певец Эд Ширан вместе с легендой каталонской «Барселоны» Карлесом Пуйолем наблюдал за событиями Эль-Класико в одном из пабов Нью-Йорка (США).

Музыкант стал партнёром каталонского клуба накануне матча с «Реалом» в рамках сотрудничества с музыкальной платформой Spotify.

В связи с этим «Барселона» представила уникальную игровую форму на Эль-Класико, в центре которой размещен символ Эда Ширана.

Как оказалось, Эд с детства поддерживает каталонцев и имеет в своем архиве фотографии прошлых лет, где он запечатлен в форме «Барселоны».

По итогу поединка каталонский клуб уступил минимальному счету 1:2 на стадионе в Мадриде.

ВИДЕО. Как известный певец с легендой Барсы смотрел Эль-Класико в пабе

По теме:
БЕЛЛИНГЕМ: «Играть проще, когда есть Мбаппе. Надо отдать ему пас и все»
Жирона стала 4-м каталонским клубом с 200+ матчами в Ла Лиге
Винисиус в матче с Барселоной: «Я ухожу из команды»
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига видео Карлес Пуйоль
Андрей Витренко Источник: ФК Барселона





