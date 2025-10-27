ВИДЕО. Как известный певец с легендой Барсы смотрел Эль-Класико в пабе
Эд Ширан в компании с Карлесом Пуйолем поддерживал каталонцев
Известный певец Эд Ширан вместе с легендой каталонской «Барселоны» Карлесом Пуйолем наблюдал за событиями Эль-Класико в одном из пабов Нью-Йорка (США).
Музыкант стал партнёром каталонского клуба накануне матча с «Реалом» в рамках сотрудничества с музыкальной платформой Spotify.
В связи с этим «Барселона» представила уникальную игровую форму на Эль-Класико, в центре которой размещен символ Эда Ширана.
Как оказалось, Эд с детства поддерживает каталонцев и имеет в своем архиве фотографии прошлых лет, где он запечатлен в форме «Барселоны».
По итогу поединка каталонский клуб уступил минимальному счету 1:2 на стадионе в Мадриде.
ВИДЕО. Как известный певец с легендой Барсы смотрел Эль-Класико в пабе
🗽 @edsheeran and @Carles5Puyol celebrated Fermín's goal in New York City@spotify ▶ pic.twitter.com/PF70ZSOf3E— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 26, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр считает, что бой Усика и Уордли не вызовет интереса
Центральный матч 10 тура УПЛ в итоге оказался легкой прогулкой для команды Шовковского