Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона проиграла все матчи во главе с ассистентом Флика
Испания
27 октября 2025, 07:58 |
499
0

Барселона проиграла все матчи во главе с ассистентом Флика

Первое в этом сезоне Класико прошло на Бернабеу

27 октября 2025, 07:58 |
499
0
Барселона проиграла все матчи во главе с ассистентом Флика
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Маркус Зорг и Ханси Флик

Мадридский «Реал» победил «Барселону» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой команды Хаби Алонсо со счетом 2:1.

Согласно данным Barca Universal, «сине-гранатовые» не смогли победить во всех трех встречах, когда командой руководил ассистент Ханси Флика, немецкий специалист Маркус Зорг.

Ранее при Зорге каталонский клуб уступил мадридскому «Атлетико» и «Леганесу» – обе встречи состоялись в декабре 2024 года.

Рулевой «сине-гранатовых» Флик пропускал Класико из-за дисквалификации, полученной за удаление в игре с «Жироной».

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, в активе мадридцев 27 очков. «Барселона» идет на второй строчке – 22 очка.

По теме:
Алонсо повторил достижение Зидана на тренерском посту Реала
Хейсен призывал фанатов Реала выкрикивать оскорбления в адрес Барселоны
Избежать ошибок. В Ман Юнайтед наложили вето на контракт с Левандовски
Маркус Зорг Ханс-Дитер Флик Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига дисквалификация
Оксана Баландина Источник: Barca Universal
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Снукер | 27 октября 2025, 06:05 3
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул

Джек Лисовски в напряженном финале в Белфасте переиграл лидера рейтинга

Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27 октября 2025, 06:32 12
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка

Украинец получил красную карточку

Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Футбол | 26.10.2025, 16:26
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Динамо подпишет контракт с футболистом сборной Украины
Футбол | 27.10.2025, 06:22
Динамо подпишет контракт с футболистом сборной Украины
Динамо подпишет контракт с футболистом сборной Украины
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Футбол | 26.10.2025, 19:57
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 3
Бокс
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
26.10.2025, 15:22 1
Бокс
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 3
Футбол
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
26.10.2025, 15:34 2
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 20
Футбол
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем