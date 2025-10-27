Барселона проиграла все матчи во главе с ассистентом Флика
Первое в этом сезоне Класико прошло на Бернабеу
Мадридский «Реал» победил «Барселону» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой команды Хаби Алонсо со счетом 2:1.
Согласно данным Barca Universal, «сине-гранатовые» не смогли победить во всех трех встречах, когда командой руководил ассистент Ханси Флика, немецкий специалист Маркус Зорг.
Ранее при Зорге каталонский клуб уступил мадридскому «Атлетико» и «Леганесу» – обе встречи состоялись в декабре 2024 года.
Рулевой «сине-гранатовых» Флик пропускал Класико из-за дисквалификации, полученной за удаление в игре с «Жироной».
На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, в активе мадридцев 27 очков. «Барселона» идет на второй строчке – 22 очка.
