Мадридский «Реал» победил «Барселону» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой команды Хаби Алонсо со счетом 2:1.

Согласно данным Barca Universal, «сине-гранатовые» не смогли победить во всех трех встречах, когда командой руководил ассистент Ханси Флика, немецкий специалист Маркус Зорг.

Ранее при Зорге каталонский клуб уступил мадридскому «Атлетико» и «Леганесу» – обе встречи состоялись в декабре 2024 года.

Рулевой «сине-гранатовых» Флик пропускал Класико из-за дисквалификации, полученной за удаление в игре с «Жироной».

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, в активе мадридцев 27 очков. «Барселона» идет на второй строчке – 22 очка.