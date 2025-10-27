Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жизнь дала урок: провокации Ямаля положили начало тренду поражений
Испания
27 октября 2025, 12:50 | Обновлено 27 октября 2025, 13:24
845
2

ФОТО. Жизнь дала урок: провокации Ямаля положили начало тренду поражений

Публикация Ламина перед важным матчем всегда приносила негативный результат

27 октября 2025, 12:50 | Обновлено 27 октября 2025, 13:24
845
2 Comments
ФОТО. Жизнь дала урок: провокации Ямаля положили начало тренду поражений
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал главной темой обсуждений среди болельщиков после поражения в Эль-Класико от мадридского «Реала» (1:2).

Перед матчем в Мадриде Ламин негативно высказался о мадридском клубе и опубликовал в соцсетях провокационное фото на фоне разгневанных фанатов «сливочных».

В итоге каталонцы уступили со счетом 1:2, а игроки «Реала» после финального свистка попытались проучить Ямаля за его поведение, спровоцировав стычку.

Как выяснилось, Ламин запустил своеобразный негативный тренд – каждый раз, когда он публиковал провокационное фото накануне матча, его команда впоследствии проигрывала, а сам футболист выглядел не слишком убедительно.

Начало тенденции пришлось на финал Лиги наций между сборными Испании и Португалии, перед которым Ламин выложил в соцсетях снимок с подписью «рожден для этого» – в итоге португальцы выиграли матч в серии пенальти.

Позже, перед встречей с ПСЖ в Лиге чемпионов, Ямаль опубликовал фото с лаконичной подписью «давление?», после чего «Барселона» вновь проиграла со счетом 1:2.

По теме:
Стало известно, кто возглавил рейтинг самых дорогих защитников мира
Винисиусу установили ультиматум после скандала в Эль-Классико
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Ламин Ямаль фото
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палкин рассказал про приоритеты Шахтера
Футбол | 27 октября 2025, 11:03 8
Палкин рассказал про приоритеты Шахтера
Палкин рассказал про приоритеты Шахтера

Гендиректор горняков считает УПЛ важнейшим чемпионатом

Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Бокс | 26 октября 2025, 15:34 2
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»

Александр признался, что болел за Паркера

Худший: названа оценка Миколенко за разгромное поражение против Тоттенхэма
Футбол | 27.10.2025, 13:07
Худший: названа оценка Миколенко за разгромное поражение против Тоттенхэма
Худший: названа оценка Миколенко за разгромное поражение против Тоттенхэма
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
Бокс | 26.10.2025, 16:33
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
Известно, за какое слово Лунин получил красную карточку в матче с Реалом
Футбол | 27.10.2025, 07:03
Известно, за какое слово Лунин получил красную карточку в матче с Реалом
Известно, за какое слово Лунин получил красную карточку в матче с Реалом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kendrik_ua
Два дрищі, що цей Ямаль зі своєю мамою, що цей Вінісіус…Рой Кін розвалив би двом кабіну в роздягальні…футбольорчики…
Ответить
+1
COBA
Ага. І ще земля плоска, і немає жодних вірусів))))
Ответить
0
Популярные новости
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 2
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 11
Бокс
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 5
Футбол
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 123
Футбол
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 3
Бокс
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем