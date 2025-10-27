ФОТО. Жизнь дала урок: провокации Ямаля положили начало тренду поражений
Публикация Ламина перед важным матчем всегда приносила негативный результат
18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал главной темой обсуждений среди болельщиков после поражения в Эль-Класико от мадридского «Реала» (1:2).
Перед матчем в Мадриде Ламин негативно высказался о мадридском клубе и опубликовал в соцсетях провокационное фото на фоне разгневанных фанатов «сливочных».
В итоге каталонцы уступили со счетом 1:2, а игроки «Реала» после финального свистка попытались проучить Ямаля за его поведение, спровоцировав стычку.
Как выяснилось, Ламин запустил своеобразный негативный тренд – каждый раз, когда он публиковал провокационное фото накануне матча, его команда впоследствии проигрывала, а сам футболист выглядел не слишком убедительно.
Начало тенденции пришлось на финал Лиги наций между сборными Испании и Португалии, перед которым Ламин выложил в соцсетях снимок с подписью «рожден для этого» – в итоге португальцы выиграли матч в серии пенальти.
Позже, перед встречей с ПСЖ в Лиге чемпионов, Ямаль опубликовал фото с лаконичной подписью «давление?», после чего «Барселона» вновь проиграла со счетом 1:2.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal posted these 3 Instagram stories before facing Portugal, PSG and Real Madrid.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 26, 2025
He lost all 3 games and produced 0 G/A. pic.twitter.com/sb2mStgaAl
