Жена Лунина отреагировала на его красную карточку в матче с Барселоной
Сливочные выиграли этот матч со счетом 2:1
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин стал свидетелем победного для своей команды Эль Класико против «Барселоны», находясь на скамейке запасных.
Однако в конце поединка Лунин привлек к себе внимание – он вмешался в стычку между игроками обеих команд и получил красную карточку.
Жена футболиста Анастасия прокомментировала эту ситуацию в своем Инстаграме.
«Ну привет, красная», – написала Анастасия в социальных сетях.
26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
