Жена Лунина отреагировала на его красную карточку в матче с Барселоной

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин стал свидетелем победного для своей команды Эль Класико против «Барселоны», находясь на скамейке запасных.

Однако в конце поединка Лунин привлек к себе внимание – он вмешался в стычку между игроками обеих команд и получил красную карточку.

Жена футболиста Анастасия прокомментировала эту ситуацию в своем Инстаграме.

«Ну привет, красная», – написала Анастасия в социальных сетях.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

