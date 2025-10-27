Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Андрей Лунин впервые в своей карьере получил красную карточку
Испания
Андрей Лунин впервые в своей карьере получил красную карточку

Для этого украинскому голкиперу даже не пришлось выходить на поле

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Андрей Лунин впервые в своей карьере получил красную карточку.

Произошло это в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал дома победил Барселону со счетом 2:1.

Андрей Лунин еще не сыграл ни минуты в этом сезоне, однако это не помешало ему получить первую в своей карьере красную карточку.

Напомним, голкипер сборной Украины выступал за такие команды как Днепр, Заря, Леганес, Овьедо, Вальядолид и Реал.

Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин удаление (красная карточка)
Сергей Турчак
Перець
З почином 
Ответить
+1
