Испания27 октября 2025, 09:12 |
1310
1
Андрей Лунин впервые в своей карьере получил красную карточку
Для этого украинскому голкиперу даже не пришлось выходить на поле
27 октября 2025, 09:12 |
1310
Андрей Лунин впервые в своей карьере получил красную карточку.
Произошло это в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал дома победил Барселону со счетом 2:1.
Андрей Лунин еще не сыграл ни минуты в этом сезоне, однако это не помешало ему получить первую в своей карьере красную карточку.
Напомним, голкипер сборной Украины выступал за такие команды как Днепр, Заря, Леганес, Овьедо, Вальядолид и Реал.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 октября 2025, 09:37 1
КДК УАФ наложил санкции на киевлян
Бокс | 26 октября 2025, 11:09 4
Британец завершил поединок в 11 раунде
Бокс | 26.10.2025, 16:33
Футбол | 27.10.2025, 07:03
Футбол | 27.10.2025, 06:32
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
З почином
Популярные новости
26.10.2025, 08:33 8
26.10.2025, 02:31
26.10.2025, 19:57 121
27.10.2025, 07:59 3
26.10.2025, 08:24 2
26.10.2025, 00:27 1
27.10.2025, 07:52 3