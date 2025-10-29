Украинская команда получила солидную компенсацию за Ярмоленко

Директор «СДЮШОР Десна» Владимир Чуланов рассказал, получил ли клуб компенсацию за трансферы вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко.

«Ярмоленко считается воспитанником Юности и именно их школа получала за него компенсацию. За платежи солидарности Юность купила себе два автобуса. Десна тоже получала какие-то средства, но мы к ним никакого отношения не имели», – сказал Чуланов.

Ярмоленко начинал свой футбольный путь именно в футбольной школе «Юности», которая имеет любительский футбольный клуб.

