  4. Украинская команда получила солидную компенсацию за Ярмоленко
29 октября 2025, 02:32 |
Украинская команда получила солидную компенсацию за Ярмоленко

«Юность» купила за компенсацию два автобуса

Украинская команда получила солидную компенсацию за Ярмоленко
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Директор «СДЮШОР Десна» Владимир Чуланов рассказал, получил ли клуб компенсацию за трансферы вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко.

«Ярмоленко считается воспитанником Юности и именно их школа получала за него компенсацию. За платежи солидарности Юность купила себе два автобуса. Десна тоже получала какие-то средства, но мы к ним никакого отношения не имели», – сказал Чуланов.

Ярмоленко начинал свой футбольный путь именно в футбольной школе «Юности», которая имеет любительский футбольный клуб.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко принял неожиданное решение относительно «Динамо». Речь о будущем.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
