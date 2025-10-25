Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Андрей Николаевич не хочет быть спортивным директором
У легенды «Динамо» Андрея Ярмоленко летом заканчивается контракт – футболист повесит бутсы на гвоздь.
Ранее ходили слухи, что Ярмоленко после завершения карьеры займет в структуре киевского гранда должность спортивного директора, однако, как отмечает источник, Ярмоленко эта работа не заинтересовала – он пока передумал занимать эту должность.
«Динамо» может предложить Ярмоленко роль играющего тренера в случае увольнения Александра Шовковского.
Ранее был назван единственный человек, который развяжет конфликт Шовковского и Ярмоленко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сандерленд» отобрал очки у более именитого соперника
Егор Ярмолюк не смог продолжить матч с «Ливерпулем»
Збулась мрія у людини.
Андрей Ярмоленко получил тренерский диплом УЕФА категории А в сентябре 2024 года. Этот диплом позволяет ему работать ассистентом главного тренера и возглавлять клубы Первой и Второй лиг, он успешно сдал как теоретические, так и практические экзамены.
Информация про диплома категории PRO, которая позволяет работать главным тренером в большом футболе отсутствует!!! Поэтому пока что заменить СаШо он не сможет.