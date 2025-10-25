Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Чемпионат Украины
25 октября 2025, 21:42 | Обновлено 25 октября 2025, 22:18
2604
6

Андрей Николаевич не хочет быть спортивным директором

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

У легенды «Динамо» Андрея Ярмоленко летом заканчивается контракт – футболист повесит бутсы на гвоздь.

Ранее ходили слухи, что Ярмоленко после завершения карьеры займет в структуре киевского гранда должность спортивного директора, однако, как отмечает источник, Ярмоленко эта работа не заинтересовала – он пока передумал занимать эту должность.

«Динамо» может предложить Ярмоленко роль играющего тренера в случае увольнения Александра Шовковского.

Ранее был назван единственный человек, который развяжет конфликт Шовковского и Ярмоленко.

Artem_Ponomar
та хай повернеться на футбольне поле, ще трохи допоможе команді
+2
Умник
Зустрічаємо Дмитро Олійник новий спортивний Директор Динамо.
Збулась мрія у людини.
+2
serhiy11
Молодець ! 
0
Dynamo1927
Пусть диплом получит для начала тренировать клубы УПЛ
Андрей Ярмоленко получил тренерский диплом УЕФА категории А в сентябре 2024 года. Этот диплом позволяет ему работать ассистентом главного тренера и возглавлять клубы Первой и Второй лиг, он успешно сдал как теоретические, так и практические экзамены. 
Информация про диплома категории PRO, которая позволяет работать главным тренером в большом футболе отсутствует!!! Поэтому пока что заменить СаШо он не сможет.
0
Gargantua
ему лучше уйти
0
Arera
питерская семёрочка подсиживает шавковского. Это же очевидно!
-9
