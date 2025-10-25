Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем

У легенды «Динамо» Андрея Ярмоленко летом заканчивается контракт – футболист повесит бутсы на гвоздь.

Ранее ходили слухи, что Ярмоленко после завершения карьеры займет в структуре киевского гранда должность спортивного директора, однако, как отмечает источник, Ярмоленко эта работа не заинтересовала – он пока передумал занимать эту должность.

«Динамо» может предложить Ярмоленко роль играющего тренера в случае увольнения Александра Шовковского.

Ранее был назван единственный человек, который развяжет конфликт Шовковского и Ярмоленко.