Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван человек, который разрешит конфликт Шовковского и Ярмоленко
Украина. Премьер лига
23 октября 2025, 00:04 |
623
1

Назван человек, который разрешит конфликт Шовковского и Ярмоленко

Вячеслав Заховайло считает, что в ситуацию должен вмешаться Игорь Суркис

23 октября 2025, 00:04 |
623
1 Comments
Назван человек, который разрешит конфликт Шовковского и Ярмоленко
ФК Динамо. Александр Шовковский и Андрей Ярмоленко

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло назвал человека, который может разрешить конфликт между тренером Динамо Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.

– Как разрубить Гордиев узел в конфликте Шовковского с ветераном команды Андреем Ярмоленко?

– Во-первых, мы точно не знаем, есть ли этот конфликт. Скорее всего, на мой взгляд, это раздувается в прессе больше, чем оно существует. В любом клубе профессионального футбола (я сейчас не говорю о «Динамо», а вообще) опытные игроки всегда имели особое слово в раздевалке.

И если лидер команды, ее ветеран начинает конфликтовать или противоречить главному тренеру, то это полностью убивает авторитет наставника. Потому что все младшие игроки смотрят не так на тренера, как преимущественно на своих предводителей, возрастных футболистов. И если такой футболист явно показывает свое недовольство, то ничего хорошего в таком коллективе не будет – это точно. Но еще раз подчеркиваю: я сейчас говорю не о «Динамо», а в целом, почему в мировом футболе есть сотни примеров. А что касается киевской команды, то я не знаю, какие там отношения. В «Динамо» должны разобраться, что к чему. Главное – президент клуба должен применить предусмотренные его властью полномочия и навести там порядок при условии, что его нет. Если же президент спокоен и не реагирует, то это означает, что клуб все устраивает.

По теме:
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Леоненко назвал игрока Динамо, которому необходимо завершить карьеру
ШАРАН: «Динамо? Это уже настолько банально, что все всем надоело»
Вячеслав Заховайло Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Футбол | 22 октября 2025, 07:58 10
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян

Валентин Рубчинский может уже зимой перебраться в Житомир

ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Футбол | 22 октября 2025, 20:09 26
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи

Тренер дал пресс-конференцию накануне поединка еврокубка

Монако и Тоттенхэм сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Футбол | 23.10.2025, 00:00
Монако и Тоттенхэм сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Монако и Тоттенхэм сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22.10.2025, 08:20
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 07:05
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex86 1
Ну хоть не Трамп 
Ответить
+1
Популярные новости
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
21.10.2025, 00:09
Бокс
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 24
Футбол
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
22.10.2025, 07:58 1
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем