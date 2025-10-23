Назван человек, который разрешит конфликт Шовковского и Ярмоленко

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло назвал человека, который может разрешить конфликт между тренером Динамо Александром Шовковским и вингером Андреем Ярмоленко.

– Как разрубить Гордиев узел в конфликте Шовковского с ветераном команды Андреем Ярмоленко?

– Во-первых, мы точно не знаем, есть ли этот конфликт. Скорее всего, на мой взгляд, это раздувается в прессе больше, чем оно существует. В любом клубе профессионального футбола (я сейчас не говорю о «Динамо», а вообще) опытные игроки всегда имели особое слово в раздевалке.

И если лидер команды, ее ветеран начинает конфликтовать или противоречить главному тренеру, то это полностью убивает авторитет наставника. Потому что все младшие игроки смотрят не так на тренера, как преимущественно на своих предводителей, возрастных футболистов. И если такой футболист явно показывает свое недовольство, то ничего хорошего в таком коллективе не будет – это точно. Но еще раз подчеркиваю: я сейчас говорю не о «Динамо», а в целом, почему в мировом футболе есть сотни примеров. А что касается киевской команды, то я не знаю, какие там отношения. В «Динамо» должны разобраться, что к чему. Главное – президент клуба должен применить предусмотренные его властью полномочия и навести там порядок при условии, что его нет. Если же президент спокоен и не реагирует, то это означает, что клуб все устраивает.