Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это проблемы, которые накопились». Известный агент – о периоде Динамо
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 18:48 |
892
0

«Это проблемы, которые накопились». Известный агент – о периоде Динамо

Когда глаз замылен, сложно найти решение

19 октября 2025, 18:48 |
892
0
«Это проблемы, которые накопились». Известный агент – о периоде Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Уровень игры киевского клуба в нынешнем сезоне не отличается высокой качественностью.

Скатываясь на евроарене с одного турнира в другой, менее престижный, команда Александра Шовковского оказалась в третьем по значимости соревновании – Лиге конференций, где в первом же матче проиграла английскому «Кристал Пэлас».

Неудовлетворительными являются и результаты «Динамо» в национальном чемпионате, где долгое время команда не знает радости побед. Накануне столичный гранд сыграл пятую подряд ничью – на этот раз с «Зарей» (1:1).

Мнения о нынешних проблемах в игре «Динамо» в интервью Sport.ua поделился известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло.

– На ваш взгляд, в чем причина потери очков «Динамо» в пяти турах подряд?

– В проблемах, которые накопились. Есть вещи, которые еще не решены – в частности, в психологическом плане, касающиеся настроя на игру. Видно, что в концовке, причем не в одном и не в двух матчах подряд, команда теряет концентрацию и пропускает мячи. Поэтому по этому поводу возникают вопросы. Что именно происходит в киевском «Динамо» – вам не скажет ни один специалист. Это должна быть та личность, которая находится внутри команды, видит и понимает, в каком психологическом и физическом состоянии находятся футболисты и какая атмосфера царит в раздевалке «Динамо». Если говорить в целом, есть вопросы и к тренерскому штабу. Обычно в клубах заведено так, что помощники главного тренера апеллируют к нему, бывают рабочие споры и т.д. Я не знаю, как это происходит в «Динамо», но если все ассистенты дудят в одну дудку, считая, что все хорошо и выражая общее одобрение, то получается то, что получается. Ведь когда глаз замылен, сложно найти решение и понять, почему всё происходит именно так. Но я думаю, что с этим «Динамо» разберется.

– Как вы думаете, какие меры должен принять тренерский штаб, чтобы изменить ситуацию к лучшему?

– Трудно давать прогнозы относительно того, что нужно сделать в тренировочном процессе. Я не думаю, что проблема в нем – скажем, в циклах или в какой-то специфике тренировок. И вообще, существует ли она. Киевское «Динамо» – клуб высокого профессионального уровня, поэтому тренировочный процесс должен быть организован должным образом. Другое дело – психология. Следует понимать, что она в футболе – это даже не 50, а 70 процентов успеха. Важно, в каком состоянии находится коллектив, группа футболистов и тренерский штаб. Мы этого не знаем и не можем знать, так как не находимся в команде. Поэтому тот, кто скажет какой-то рецепт, будет лукавить.

– Стоит ли менять Александра Шовковского на другого тренера?

– Это провокационный вопрос. На него может ответить только компетентный человек, которым является Игорь Михайлович Суркис. Именно он выдвигает определенные требования к результатам и всем связанным с этим вопросам, поэтому решать ему: менять тренера или нет. Я считаю, что не во всем виноват один главный тренер. Львиная часть ошибок – это следствие работы всего динамовского коллектива. В футболе каждый сезон, каждые полгода или год в клубах должно обновляться 20-30 процентов основного состава. Речь идет о квалифицированных футболистах. Если такой процесс не происходит, мотивация падает, снижается конкуренция и т.д. Коллектив не должен застаиваться, а должен постоянно прогрессировать. Когда нет достойной смены и притока свежей крови, то чего вы тогда хотите? Это аксиома футбола. И касается она не только киевского «Динамо», а любой профессиональной команды.

– Как распутать Гордиев узел в конфликте Шовковского с ветераном команды Андреем Ярмоленком?

– Во-первых, мы точно не знаем, есть ли этот конфликт. Скорее всего, на мой взгляд, это раздувается в прессе больше, чем существует на самом деле. В любом профессиональном футбольном клубе (я сейчас не говорю про «Динамо», а вообще) опытные игроки всегда имели особое слово в раздевалке.

И если лидер команды, ее ветеран начинает конфликтовать или спорить с главным тренером, это полностью убивает авторитет наставника. Потому что все младшие игроки смотрят не так на тренера, как в основном на своих вожаков, возрастных футболистов. И если такой игрок явно демонстрирует недовольство, то ничего хорошего в таком коллективе не будет – это точно. Но еще раз подчеркиваю: я говорю не про «Динамо», а в целом, почему в мировом футболе есть сотни примеров. Что касается киевской команды, я не знаю, какие там отношения. В «Динамо» должны разобраться, что к чему. Главное – президент клуба должен применить предусмотренные его властью полномочия и навести порядок, если его нет. Если же президент спокоен и не реагирует, это значит, что клуб всё устраивает.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций.

По теме:
Карпаты – Эпицентр – 1:3. Сенсация от команды Горняка. Видео голов, обзор
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Тренер Александрии: «Трудно говорить о качестве игры»
Вячеслав Заховайло Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Шовковский Андрей Ярмоленко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Футбол | 18 октября 2025, 22:40 4
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»

Бывший капитан «горняков» – об уходе Йовичевича

Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Футбол | 19 октября 2025, 07:58 14
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари

Киевляне снова потеряли очки

Названа оценка Малиновского за безголевой матч Серии А
Футбол | 19.10.2025, 19:21
Названа оценка Малиновского за безголевой матч Серии А
Названа оценка Малиновского за безголевой матч Серии А
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 19.10.2025, 19:03
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Футбол | 19.10.2025, 08:55
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
18.10.2025, 03:22
Футбол
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 16
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем