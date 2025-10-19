«Это проблемы, которые накопились». Известный агент – о периоде Динамо

Уровень игры киевского клуба в нынешнем сезоне не отличается высокой качественностью.

Скатываясь на евроарене с одного турнира в другой, менее престижный, команда Александра Шовковского оказалась в третьем по значимости соревновании – Лиге конференций, где в первом же матче проиграла английскому «Кристал Пэлас».

Неудовлетворительными являются и результаты «Динамо» в национальном чемпионате, где долгое время команда не знает радости побед. Накануне столичный гранд сыграл пятую подряд ничью – на этот раз с «Зарей» (1:1).

Мнения о нынешних проблемах в игре «Динамо» в интервью Sport.ua поделился известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло.

– На ваш взгляд, в чем причина потери очков «Динамо» в пяти турах подряд?

– В проблемах, которые накопились. Есть вещи, которые еще не решены – в частности, в психологическом плане, касающиеся настроя на игру. Видно, что в концовке, причем не в одном и не в двух матчах подряд, команда теряет концентрацию и пропускает мячи. Поэтому по этому поводу возникают вопросы. Что именно происходит в киевском «Динамо» – вам не скажет ни один специалист. Это должна быть та личность, которая находится внутри команды, видит и понимает, в каком психологическом и физическом состоянии находятся футболисты и какая атмосфера царит в раздевалке «Динамо». Если говорить в целом, есть вопросы и к тренерскому штабу. Обычно в клубах заведено так, что помощники главного тренера апеллируют к нему, бывают рабочие споры и т.д. Я не знаю, как это происходит в «Динамо», но если все ассистенты дудят в одну дудку, считая, что все хорошо и выражая общее одобрение, то получается то, что получается. Ведь когда глаз замылен, сложно найти решение и понять, почему всё происходит именно так. Но я думаю, что с этим «Динамо» разберется.

– Как вы думаете, какие меры должен принять тренерский штаб, чтобы изменить ситуацию к лучшему?

– Трудно давать прогнозы относительно того, что нужно сделать в тренировочном процессе. Я не думаю, что проблема в нем – скажем, в циклах или в какой-то специфике тренировок. И вообще, существует ли она. Киевское «Динамо» – клуб высокого профессионального уровня, поэтому тренировочный процесс должен быть организован должным образом. Другое дело – психология. Следует понимать, что она в футболе – это даже не 50, а 70 процентов успеха. Важно, в каком состоянии находится коллектив, группа футболистов и тренерский штаб. Мы этого не знаем и не можем знать, так как не находимся в команде. Поэтому тот, кто скажет какой-то рецепт, будет лукавить.

– Стоит ли менять Александра Шовковского на другого тренера?

– Это провокационный вопрос. На него может ответить только компетентный человек, которым является Игорь Михайлович Суркис. Именно он выдвигает определенные требования к результатам и всем связанным с этим вопросам, поэтому решать ему: менять тренера или нет. Я считаю, что не во всем виноват один главный тренер. Львиная часть ошибок – это следствие работы всего динамовского коллектива. В футболе каждый сезон, каждые полгода или год в клубах должно обновляться 20-30 процентов основного состава. Речь идет о квалифицированных футболистах. Если такой процесс не происходит, мотивация падает, снижается конкуренция и т.д. Коллектив не должен застаиваться, а должен постоянно прогрессировать. Когда нет достойной смены и притока свежей крови, то чего вы тогда хотите? Это аксиома футбола. И касается она не только киевского «Динамо», а любой профессиональной команды.

– Как распутать Гордиев узел в конфликте Шовковского с ветераном команды Андреем Ярмоленком?

– Во-первых, мы точно не знаем, есть ли этот конфликт. Скорее всего, на мой взгляд, это раздувается в прессе больше, чем существует на самом деле. В любом профессиональном футбольном клубе (я сейчас не говорю про «Динамо», а вообще) опытные игроки всегда имели особое слово в раздевалке.

И если лидер команды, ее ветеран начинает конфликтовать или спорить с главным тренером, это полностью убивает авторитет наставника. Потому что все младшие игроки смотрят не так на тренера, как в основном на своих вожаков, возрастных футболистов. И если такой игрок явно демонстрирует недовольство, то ничего хорошего в таком коллективе не будет – это точно. Но еще раз подчеркиваю: я говорю не про «Динамо», а в целом, почему в мировом футболе есть сотни примеров. Что касается киевской команды, я не знаю, какие там отношения. В «Динамо» должны разобраться, что к чему. Главное – президент клуба должен применить предусмотренные его властью полномочия и навести порядок, если его нет. Если же президент спокоен и не реагирует, это значит, что клуб всё устраивает.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко пропустит матч второго тура Лиги конференций.