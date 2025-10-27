МАРКЕВИЧ: «У них есть футболист, который сам может решить судьбу матча»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о последнем матче между «Реалом» и «Барселоной».

«В Эль-Класико – повышенный градус ответственности, здесь нужно выходить на поле с готовностью прыгнуть выше головы. У игроков «Барселоны» я этого желания не заметил. Конечно, нужно быть внутри команды, чтобы делать какие-то выводы, но, по-моему, «Барселона» по сравнению с прошлым сезоном сдала. Это можно объяснить тем, что особенно в Ла Лиге соперники уже скрупулезно изучили манеру игры каталонцев и находят весомые контраргументы, а «Барселона» ничего менять не хочет. Вот почему даже на внутренней арене ей все труднее даются победы.

«Реал» лучше подготовился к матчу. Сильное впечатление произвели действия мадридцев в середине поля, они максимально затруднили гостям контроль мяча и умело выходили из-под высокого прессинга. Еще один весомый «козырь» хозяев – сейчас в их составе есть футболист, который в одиночку может решить судьбу матча. Имею в виду Мбаппе», – отметил Маркевич.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.