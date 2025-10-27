Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «У них есть футболист, который сам может решить судьбу матча»
Испания
27 октября 2025, 19:58 |
1828
0

МАРКЕВИЧ: «У них есть футболист, который сам может решить судьбу матча»

Мирон Богданович о последнем Эль Класико

27 октября 2025, 19:58 |
1828
0
МАРКЕВИЧ: «У них есть футболист, который сам может решить судьбу матча»
ФК Карпати. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о последнем матче между «Реалом» и «Барселоной».

«В Эль-Класико – повышенный градус ответственности, здесь нужно выходить на поле с готовностью прыгнуть выше головы. У игроков «Барселоны» я этого желания не заметил. Конечно, нужно быть внутри команды, чтобы делать какие-то выводы, но, по-моему, «Барселона» по сравнению с прошлым сезоном сдала. Это можно объяснить тем, что особенно в Ла Лиге соперники уже скрупулезно изучили манеру игры каталонцев и находят весомые контраргументы, а «Барселона» ничего менять не хочет. Вот почему даже на внутренней арене ей все труднее даются победы.

«Реал» лучше подготовился к матчу. Сильное впечатление произвели действия мадридцев в середине поля, они максимально затруднили гостям контроль мяча и умело выходили из-под высокого прессинга. Еще один весомый «козырь» хозяев – сейчас в их составе есть футболист, который в одиночку может решить судьбу матча. Имею в виду Мбаппе», – отметил Маркевич.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

По теме:
Бетис – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Это их дело. Реал принял решение по Винисиусу после скандала
Лупашко был в шаге от отставки после игры с Рухом
Барселона Мирон Маркевич чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Килиан Мбаппе инсайд
Дмитрий Бандерас
Дмитрий Бандерас Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Футбол | 27 октября 2025, 07:52 6
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19

Андрей Ярмоленко готовился к матчу с «Кривбассом» с юношами

Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Бокс | 27 октября 2025, 08:05 1
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли

Дерек считает, что Паркер набрал слишком большой вес

Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Футбол | 27.10.2025, 20:55
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Ямаль принял странное решение после поражения Барселоны от Реала
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Бокс | 27.10.2025, 07:59
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Кривбасс выкупит контракт лидера. И поставит клаусулу для Шахтера и Динамо
Футбол | 27.10.2025, 19:21
Кривбасс выкупит контракт лидера. И поставит клаусулу для Шахтера и Динамо
Кривбасс выкупит контракт лидера. И поставит клаусулу для Шахтера и Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 5
Бокс
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 3
Футбол
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
26.10.2025, 15:34 2
Бокс
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем