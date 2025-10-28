Лунин в матче против Барселоны получил проблемы, связанные с полицией

После завершения матча чемпионата Испании между игроками «Реала» и «Барселоны» произошла стычка.

Участие в этой ситуации принял даже украинский вратарь Андрей Лунин, который в итоге был удален с поля. Атмосфера была настолько напряженной, что полиции пришлось вмешаться, чтобы предотвратить полный выход ситуации из-под контроля. Офицеры вошли в техническую зону и разделили игроков между собой.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.