28 октября 2025, 00:05 |
Лунин в матче против Барселоны получил проблемы, связанные с полицией

После завершения матча произошла стычка в Эль Класико

Андрей Лунин

После завершения матча чемпионата Испании между игроками «Реала» и «Барселоны» произошла стычка.

Участие в этой ситуации принял даже украинский вратарь Андрей Лунин, который в итоге был удален с поля. Атмосфера была настолько напряженной, что полиции пришлось вмешаться, чтобы предотвратить полный выход ситуации из-под контроля. Офицеры вошли в техническую зону и разделили игроков между собой.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Дмитрий Бандерас Источник: Real Madrid Confidencial
TradyT
Пане Дмитро, а які проблеми то пов'язані з поліцією отримав Лунін??? Коли вже на спорт.юа почнуть працювати журналісти, а не оці набрані незрозуміло звідки?
