Лунин в матче против Барселоны получил проблемы, связанные с полицией
После завершения матча произошла стычка в Эль Класико
После завершения матча чемпионата Испании между игроками «Реала» и «Барселоны» произошла стычка.
Участие в этой ситуации принял даже украинский вратарь Андрей Лунин, который в итоге был удален с поля. Атмосфера была настолько напряженной, что полиции пришлось вмешаться, чтобы предотвратить полный выход ситуации из-под контроля. Офицеры вошли в техническую зону и разделили игроков между собой.
26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерек считает, что Паркер набрал слишком большой вес
Легендарный француз может возглавить «Ювентус»