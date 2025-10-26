Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский рассказал, как возникла идея поставить Ярмоленко центрфорвардом
Украина. Премьер лига
По словам коуча, такая идея возникла давно, но ее не могли воплотить в жизнь

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский на пресс-конференции ответил на вопрос, как возникла идея поставить Андрея Ярмоленко в матче 10-го тура УПЛ с «Кривбассом» (4:0):

– Эта идея появилась у нас достаточно давно, но не могли ее воплотить в жизнь.

Вы знаете, что у нас достаточно много травмированных игроков. В частности, Дубинчак, только восстановился Тымчик, провел два с половиной тренировки, из которых полторы – с командой U19. Также травмированы Биловар, Шапаренко, после болезни только вернулся Ярмоленко, и с командой работал лишь одну вчерашнюю тренировку для того, чтобы у него была не только беговая работа, но и понимание командных действий.

Что касается Тараса, то у нас обязательно будет ротация, и он будет получать свое игровое время на поле. Но сегодня Вивчаренко попросил замену, почувствовав дискомфорт, а мы договаривались перед игрой, что в таком случае сразу говорят нам. В предыдущей игре, например, Волошин ничего не сказал нам о дискомфорте, и когда мы уже сделали пятую замену, оказалось, что у него проблемы с задней поверхностью бедра – на него мы также ближайшую неделю не рассчитываем.

Николай Степанов
