  4. Немецкий клуб с украинским форвардом упустил победу во Второй Бундеслиге
Германия
26 октября 2025, 22:36 | Обновлено 26 октября 2025, 23:01
Немецкий клуб с украинским форвардом упустил победу во Второй Бундеслиге

«Нюрнберг» в составе с Артемом Степановым не смог переиграть «Кайзерслаутерн»

Молодой украинский форвард Артем Степанов впервые за месяц вышел в стартовом составе «Нюрнберга».

26 октября команда с украинцем в гостях встретилась с клубом «Кайзерслаутерн» в рамках 10-го тура Второй Бундеслиги.

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме, а во втором устроили затишье. В результате была зафиксирована ничья – 1:1.

Украинский нападающий за 71 минуту, проведённую на поле, запомнился лишь желтой карточкой.

На счету Степанова уже восемь матчей за «Нюрнберг», в которых ему удалось оформить только один гол.

В турнирной таблице «Нюрнберг» находится на 15-й позиции (9 баллов), «Кайзерслаутерн» – на пятой (19 очков).

Вторая Бундеслига. 10-й тур, 26 октября

«Кайзерслаутерн» – «Нюрнберг» – 1:1

Голы: Ганзлик, 45 – Юстван, 15 (автогол)

чемпионат Германии по футболу Артем Степанов Нюрнберг Кайзерслаутерн Вторая Бундеслига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Olex
Сподіваюсь, Клозе не звільнять, а Шальке виграє вже друге чемпіонство за останні 5 років. 
