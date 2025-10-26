ФОТО. Ламин Ямаль купит дом Жерара Пике и Шакиры. Огромная сумма
Ламин Ямаль планирует сделать апгрейд дома Шакиры и Пике
Ламин Ямаль продолжает развиваться не только в футболе, но и вне поля.
По информации El País, 18-летний игрок «Барселоны» собирается купить дом, где раньше жили Шакира и Жерар Пике.
Особняк расположен в элитном районе Ciutat Diagonal в Эсплугес-де-Льобрегат – здесь живут и другие звезды «Барсы», включая Бальде и Араухо. Дом площадью 3 800 м² был построен в 2012 году и ранее принадлежал семье Пике. В комплексе три виллы, оцененные в общей сложности в 14 миллионов евро.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Планируется, что Ямаль превратит его в «дом элитного спортсмена» – с личным тренажерным залом, физиотерапевтом и усиленной охраной. Там часто будет бывать его девушка Никки Николь – певица, как и Шакира.
Тем временем «десятка» «Барселоны» готовится к Эль Класико и уже провоцирует «Реал» своими публикациями и словами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Шестаков подтвердил проблемы ФК Лесное
Команда Пономарева набрала впечатляющие обороты