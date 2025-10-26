Сына Алекса Фергюсона уволили. Его называли «величайшим менеджером»

Сына сэра Алекса Фергюсона, Даррена Фергюсона, уволили из «Питерборо Юнайтед», несмотря на то, что председатель клуба назвал его «величайшим тренером в истории».

53-летний специалист покидает команду, занимающую последнее место в Лиге 1 — всего 10 очков после 13 туров и разница мячей –12. Поражение от «Блэкпула» стало последней каплей.

Председатель клуба Дарраг Макантони заявил, что решение было тяжёлым, но «наступило время двигаться дальше». Это завершение четвёртого периода Фергюсона у руля клуба — впервые он возглавил «Питерборо» в 2007 году и провёл 678 матчей.

Под его руководством команда выиграла три EFL Trophy и трижды выходила в Чемпионшип. В прощальном сообщении Макантони назвал Фергюсона «частью семьи клуба» и «легендой, которой он будет всегда благодарен».