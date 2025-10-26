Рубен АМОРИМ: «Это для болельщиков. У меня никогда не было такого стыда»

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился эмоциями после победы своей команды над Брайтоном (4:2) в десятом туре Английской Премьер-лиги.

– Поздравляем с победой. Конечно, мы много говорили о результате матча с «Ливерпулем» и о том, насколько он был важен, но добиться цели, одержать третью победу подряд, насколько это важно для вас и вашего сезона?

– Это было действительно важно. Также нам было нужно играть в разные игры в разные моменты матч, и я думаю, что игроки очень хорошо понимали, что делать в каждый момент. Мы немного страдали в конце, но это не был бы Манчестер Юнайтед, если бы у нас не было без небольших страданий. Но я думаю, что мы заслужили победу против очень, очень хорошей команды, команды, которая действительно прессингует очень высоко. Но мы хорошо справились».

– Это, очевидно, ваша лучшая победная серия, но считаете ли вы, что за последние несколько недель мы видели лучшее, что могло показать «Манчестер Юнайтед» под вашим руководством? И, по вашему мнению, гораздо больше они похожи на вашу команду, чем когда-либо раньше?

– Да, я думаю, что они увереннее. Я думаю, что лучшая игра, которую мы провели в этом сезоне, была против Арсенала, это была первая игра. Но потом, когда ты немного увереннее, когда у тебя другой дух, иногда тебе чуть-чуть везет в определенные моменты игры, что помогает тебе выигрывать матчи. И, как и на прошлой неделе, нам немного везет благодаря этому, потому что у нас другое настроение.

– Сэр Джим Рэтклифф был здесь. Я не знаю, разговаривали ли вы с ним после финального свистка, но что вы чувствуете сейчас, когда ваша команда побеждает, когда вы можете посмотреть на него и сказать: «Я делаю то, что вы хотите»?

– Это больше для болельщиков. У меня никогда не было такого стыда за то, что я делал или за то, что я не выигрывал игры. Это больше для болельщиков, потому что я всегда чувствовал, что Джим верит и знает, что мы делаем, но играть перед болельщиками немного иначе. Но я чувствую срочность не упустить этот момент, потому что это так тяжело, а в футболе все может измениться за одну неделю. Так что давайте наслаждаться сегодняшним днем ​​и сосредоточимся на следующем матче, – сказал Аморим.