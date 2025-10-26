Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рубен АМОРИМ: «Это для болельщиков. У меня никогда не было такого стыда»
Англия
26 октября 2025, 03:32 |
150
0

Рубен АМОРИМ: «Это для болельщиков. У меня никогда не было такого стыда»

Коуч МЮ поделился эмоциями после победы своей команды над Брайтоном

26 октября 2025, 03:32 |
150
0
Рубен АМОРИМ: «Это для болельщиков. У меня никогда не было такого стыда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился эмоциями после победы своей команды над Брайтоном (4:2) в десятом туре Английской Премьер-лиги.

– Поздравляем с победой. Конечно, мы много говорили о результате матча с «Ливерпулем» и о том, насколько он был важен, но добиться цели, одержать третью победу подряд, насколько это важно для вас и вашего сезона?

– Это было действительно важно. Также нам было нужно играть в разные игры в разные моменты матч, и я думаю, что игроки очень хорошо понимали, что делать в каждый момент. Мы немного страдали в конце, но это не был бы Манчестер Юнайтед, если бы у нас не было без небольших страданий. Но я думаю, что мы заслужили победу против очень, очень хорошей команды, команды, которая действительно прессингует очень высоко. Но мы хорошо справились».

– Это, очевидно, ваша лучшая победная серия, но считаете ли вы, что за последние несколько недель мы видели лучшее, что могло показать «Манчестер Юнайтед» под вашим руководством? И, по вашему мнению, гораздо больше они похожи на вашу команду, чем когда-либо раньше?

– Да, я думаю, что они увереннее. Я думаю, что лучшая игра, которую мы провели в этом сезоне, была против Арсенала, это была первая игра. Но потом, когда ты немного увереннее, когда у тебя другой дух, иногда тебе чуть-чуть везет в определенные моменты игры, что помогает тебе выигрывать матчи. И, как и на прошлой неделе, нам немного везет благодаря этому, потому что у нас другое настроение.

– Сэр Джим Рэтклифф был здесь. Я не знаю, разговаривали ли вы с ним после финального свистка, но что вы чувствуете сейчас, когда ваша команда побеждает, когда вы можете посмотреть на него и сказать: «Я делаю то, что вы хотите»?

– Это больше для болельщиков. У меня никогда не было такого стыда за то, что я делал или за то, что я не выигрывал игры. Это больше для болельщиков, потому что я всегда чувствовал, что Джим верит и знает, что мы делаем, но играть перед болельщиками немного иначе. Но я чувствую срочность не упустить этот момент, потому что это так тяжело, а в футболе все может измениться за одну неделю. Так что давайте наслаждаться сегодняшним днем ​​и сосредоточимся на следующем матче, – сказал Аморим.

По теме:
Сына Алекса Фергюсона уволили. Его называли «величайшим менеджером»
ФОТО. Известный тренер впервые появился на публике после смерти сына
Брентфорд устроил сенсацию в матче с Ливерпулем. Неприятности у Ярмолюка
Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Бокс | 25 октября 2025, 11:41 1
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика

А может победить сложного соперника

Большой апсет! Паркер и Вордли определили следующего соперника Усика
Бокс | 26 октября 2025, 01:45 17
Большой апсет! Паркер и Вордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Вордли определили следующего соперника Усика

Победу во встрече одержал британец

Он был номинирован на Golden Boy с Мбаппе, а сейчас он – в 4-й лиге
Футбол | 26.10.2025, 03:51
Он был номинирован на Golden Boy с Мбаппе, а сейчас он – в 4-й лиге
Он был номинирован на Golden Boy с Мбаппе, а сейчас он – в 4-й лиге
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Футбол | 25.10.2025, 07:05
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Футбол | 25.10.2025, 14:00
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 15
Футбол
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем