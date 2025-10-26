Победа Флорентино. Как босс Реала сорвал матч Вильярреала и Барселоны в США

22 октября стало известно об официальной отмене проведения матча испанской Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США. Поединок «желтой субмарины» и «блаугранас» планировалось разыграть в американском городе Майами, однако буквально в последний момент руководство Ла Лиги «из-за возникшей неопределенности» отказалось от своего же прежнего решения, не пожелав идти на открытый конфликт с испанским футбольным сообществом. По сути, это стало очередной победой многолетнего президента «Реала» Флорентино Переса…

Мадридский клуб изначально выступал против проведения календарной игры чемпионата между «Вильярреалом» и «Барселоной» во Флориде. Пока боссы Ла Лиги всячески старались склонить на свою сторону Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также прорабатывали вопросы логистики для обоих клубов-участников поединка, «бланкос» не сидели сложа руки, а активно выстраивали свою позицию из контраргументов.

Флорентино Перес начал с того, что отправил множество официальных запросов с требованием недопущения проведения матчей испанской Ла Лиги за пределами территории государства. Известно, что письма от «Реала» дважды поступали в Высший спортивный совет Испании и Королевскую испанскую футбольную федерацию. Параллельно с этим мадридский гранд активно старался обжаловать идею проведения отдельных матчей испанской Ла Лиги за рубежом в ФИФА, УЕФА и Ассоциации футболистов Испании. Впрочем, лишь последняя отреагировала публично на возмущения «Реала», и в какой-то момент казалось, что этого будет недостаточно, чтобы сорвать планы боссов Ла Лиги, а также руководителей «Вильярреала» и «Барселоны».

Думаете на этом Перес успокоился? Как бы не так! Президент «Реала» инициировал прямое общение между клубом и двумя заокеанскими футбольными институциями – конфедерацией футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а также Федерацией футбола Соединенных Штатов Америки. Однако и здесь Флорентино не преуспел, так как отдельные чиновники не спешили в категоричной форме требовать отмены проведения матча «Вильярреал» – «Барселона» во второй половине декабря нынешнего года на территории Флориды.

Getty Images/Global Images Ukraine

В конечном итоге Перес добрался даже до руководителей Национальной футбольной лиги (НФЛ) – профессиональной лиги американского футбола, которая, казалось бы, не имеет ни малейшего отношения к футболу, который является привычным и традиционным для европейского континента. Впрочем, Флорентино четко понимал, зачем и к кому обращается. Дело в том, что владелец клуба «Майами Долфинс», на стадионе которого должен был состояться матч «Вильярреал» – «Барселона», Стивен Майкл Росс находится в прекрасных отношениях с Пересом (они оба проявили свои таланты в строительном бизнесе, заработав там приличный капитал). Кроме того, этот человек является также главой компании Relevent Sports Group, отвечавшей за организацию в США поединка Ла Лиги между «желтой субмариной» и «блаугранас». И, как предполагают осведомленные испанские источники, именно эта попытка Флорентино Переса помогла на 180 градусов изменить отношение к возможности проведения матча «Вильярреала» и «Барселоны» в США.

Для самих «Вильярреала» и «Барселоны» возможность сыграть очный календарный матч чемпионата в США была прекрасной возможностью для открытия коммерческих перспектив за океаном. «Желтая субмарина» и «блаугранас» всерьез рассчитывали, что они смогут стать первыми испанскими клубами, которые сыграют в официальном турнире в Майами. В Ла Лиге также пристально следили за организацией встречи, но в конечном итоге Флорентино Перес добился своего, сорвав то, что уже практически считалось решенным.

Для Переса было важно не допустить проведение матча «Вильярреала» и «Барселоны» в Майами не только по причине традиционного соперничества с каталонским клубом, но и из-за давней личной неприязни с Хавьером Тебасом – руководителем Ла Лиги. Организация и проведение отдельного матча чемпионата Испании в США привела бы к серьезному усилению позиций Тебаса и оглушительному личному фиаско Переса, который ранее так и не сумел переубедить боссов УЕФА выступить против этого. Европейские футбольные чиновники, в конечном итоге, разрешили сыграть «Вильярреалу» и «Барселоне» в Майами «на исключительной основе», однако кто, как не Перес понимает, что подобного рода формулировки лишь поначалу такие принципиальные, а дальше… Дальше, когда на горизонте начинает маячить солидная прибыль, чиновники УЕФА очень быстро переобуваются и решать с ними вопросы становится куда как проще. И первопроходцами здесь могли стать не «Реал» и Перес, а «Барселона» и Хавьер Тебас!

В конце концов позиция «Реала», которая официально сводилась к тому, что проведение даже отдельного матча Ла Лиги на территории США «изменит доверие к турниру в целом», оказалась выигрышной. Флорентино Пересу, поначалу вроде как проигрывавшему с треском свое заочное противостояние с «Барселоной» и Хавьером Тебасом, опять удалось сделать нечто невообразимое: не сумев «проломить» стену, выстроенную в данном вопросе чиновниками местной федерации футбола, а также УЕФА и ФИФА, президент «Реала» подключил личные связи за океаном, сумев все-таки добиться своего.

Нет сомнений, что решение отменить проведение матча между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США – это личная победа Флорентино Переса, а не какого-то мифического «испанского футбольного сообщества». Порой даже кажется, что для президента «Реала» действительно нет ничего невозможного и он в буквальном смысле слова способен перевернуть небо и землю. Хотя… Все-таки это лишь кажется – мертворожденный проект Европейской Суперлиги не даст соврать.