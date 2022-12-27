Последний гвоздь в крышку гроба Европейской Суперлиги. Почему проект умрет?

В апреле минувшего года континентальный футбол всколыхнула новость о создании Европейской Суперлиги, которая должна была объединить под своим началом все серьезные топ-клубы, и стать, по сути, альтернативой Лиге чемпионов, долгие годы проводимой под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Но довести до конца свои намерения организаторы не смогли – более того, очень скоро от них откололась изрядная часть клубов, а оставшиеся «раскольники» пообещали руководящему органу европейского футбола борьбу в судебных инстанциях…

Время шло, и не так давно дело получило ход в том направлении, которое, очевидно, приведет к окончательному затуханию идеи с реализацией проекта Европейской Суперлиги. Можно даже сказать, что в крышку гроба этой едва-едва появившейся на свет организации был вогнан последний гвоздь, поскольку выводы авторитетного юриста Афанасиоса Рантоса категорично опровергают всю аргументацию, на которой держался иск идеологов Европейской Суперлиги, направленный в Суд Европейского союза.

По поводу чего стороны судятся?

18 апреля 2021 года 12 европейских клубов из различных стран — «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Атлетико» Мадрид, «Барселона» и «Реал» Мадрид — объявили о создании Европейской Суперлиги. Этот турнир должен был стать для грандов континентального футбола заменой Лиги чемпионов УЕФА, причем клубы изъявляли желание и готовность продолжать участие в традиционных национальных лигах на территории тех стран, к которым они относятся.

Однако идея прожила совсем недолго. Через несколько дней, которые были буквально пропитаны критикой и негативной реакцией со стороны болельщиков, тренеров и ряда футболистов, девять клубов, включая всех представителей английской Премьер-лиги, официально объявили об одностороннем выходе из проекта Европейской Суперлиги, а некоторые из них даже принесли извинения за свой опрометчивый поступок, заверив фанатов, что ни в коем случае не хотели пойти против их чувств и интересов. Стоять, что называется, до последнего остались только трое – «Реал», «Барселона» и «Ювентус»…

Специально созданная компания European Super League Company (ESLC), решения в которой ныне и принимаются сообща тройкой указанных клубов, сперва инициировала, а затем и подала иск в Суд Европейского союза против УЕФА и ФИФА.

Адвокаты и юристы, защищающие интересы ESLC, утверждали, что УЕФА и ФИФА своими действиями против организаторов Европейской Суперлиги фактически нарушили закон Европейского союза о конкуренции. Это проявилось в угрозах применения санкций по отношению к 12 клубам-организаторам нового турнира, включая возможное отстранение их игроков от участия в чемпионатах мира и Европы. В ESLC акцентировали внимание на том, что, поскольку УЕФА и ФИФА обладают монополией на организацию и управление футбольными лигами и кубковыми соревнованиями для клубов и национальных команд, находящихся под их юрисдикцией, им не должно быть позволено угрожать санкциями какому-либо новому турниру или организации.

В ответ УЕФА, интересы которой представила группа адвокатов во главе с Дональдом Слейтером, заявила, что Европейскай Суперлига решила «действовать в рамках формата закрытого магазина», что якобы является «хрестоматийным примером картеля», и следовательно, сама ESLC незаконно ограничивала бы конкуренцию на потребительских рынках, под которыми подразумевались национальные чемпионата, участие в которых принимают клубы-организаторы Европейской Суперлиги.

Что решил Суд Европейского союза?

На данный момент общественность получила только заключение генерального адвоката Суда Европейского союза Афанасиоса Рантоса, которое оказалось весьма лаконичным и недвусмысленным.

«Правила ФИФА/УЕФА, в соответствии с которыми любое новое футбольное соревнование подлежит предварительному одобрению, совместимы с законодательством Европейского союза о конкуренции. Хотя ESLC имеет право создавать свои собственные независимые футбольные соревнования, выходящие за экосистемы УЕФА и ФИФА, она не может, параллельно с созданием таких соревнований, продолжать участвовать в футбольных турнирах, организованных и проводимых под юрисдикцией УЕФА и ФИФА, без предварительного разрешения этих федераций», - заключил Рантос.

Иными словами юрист дал понять, что клубы-организаторы Европейской Суперлиги имеют полное право на создание собственного турнира, в котором они хотят и готовы участвовать на правилах и условиях, разработанных ими самими. Но, если при этом клубы-участники Европейской Суперлиги желают оставаться в соревновательном процессе в рамках своих национальных чемпионатов, которые проводятся по правилам и в пределах юрисдикции УЕФА и ФИФА, то им обязательно требуется разрешение от этих двух федераций, которое они, разумеется, никогда не получат. Усидеть на двух стульях никак не получится…

Чего ждать дальше?

Важно отмечать, что мнение и выводы Афанасиоса Рантоса не являются юридически обязывающим вердиктом. Этот специалист выступает лишь в роли советника для судей Суда Европейского союза, но зачастую к его мнению прислушиваются все члены Большой палаты суда при вынесении окончательных приговоров. То есть, с большой долей вероятности можно утверждать, что Суд Европейского союза решит вынести вердикт, основанный на выводах, которые вкратце изложил Рантос. Произойдет это, скорее всего, весной 2023 года, когда «Реал», «Барселона» и «Ювентус» окончательно и поймут, насколько провальной оказался их «крестовый поход» против УЕФА и ФИФА…

Уже сейчас многие влиятельные юридические обозреватели европейского континента отмечают, что выводы Афанасиоса Рантоса нанесли существенный удар по амбициям организаторов и идеологов Европейской Суперлиги. Какими бы громкими заявлениями не разбрасывались в ESLC, заверяя, в частности, о готовности стартовать розыгрыш нового турнира уже с сезона-2024/25, прагматичность владельцев других клубов, нежелающих повторно вступать в противоборство с УЕФА и ФИФА (прежде всего, речь о командах из АПЛ), вряд ли позволит им склонить выбор в пользу непонятных перспектив участия в Суперлиге.

Для англичан на текущий момент даже еврокубки не всегда являются приоритетом с точки зрения спортивных достижений на фоне их собственной Премьер-лиги, где феноменальными доходами может похвастаться даже записной аутсайдер. По этой причине идти на конфронтацию с УЕФА и ФИФА, которая завершится отлучением от участия в АПЛ, попросту не имеет смысла, а «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» без привлечения представителей Туманного Альбиона в свой проект никогда не удастся превзойти Лигу чемпионов…

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Какова первая реакция?

Уже сейчас, после выводов Афанасиоса Рантоса, появилась первая реакция со стороны заинтересованных лиц. Приведем ее дословно…

УЕФА: «Мнение генерального адвоката Суда Европейского союза лишь подчеркивает центральную роль федераций в защите спорта, отстаивании фундаментальных принципов спортивных заслуг и открытого доступа для всех наших членов, а также в объединении футбола вокруг принципов общей ответственности и солидарности. Футбол в Европе по-прежнему сплочен и решительно выступает против Европейской Суперлиги или любых подобных отколовшихся соревнований, которые угрожают всей европейской спортивной экосистеме».

Чарли Маршалл, генеральный директор Ассоциации европейских клубов, выступающей против идеи Европейской Суперлиги: «Ассоциация европейских клубов существует для того, чтобы продвигать, представлять и обслуживать интересы европейских футбольных клубов всех форм и размеров. Мы делаем это, работая рука об руку не только с нашими членами, но и с нашими основными заинтересованными партнерами, в том числе, УЕФА. Это партнерство является основой будущей устойчивости и успеха европейского клубного футбола, и мы с нетерпением ждем возможности вести его ответственную эволюцию таким образом, чтобы сохранить его для будущих поколений, а не разрушить».

A22, маркетинговая компания, работающая на Европейскую Суперлигу: «Клубы и футболисты должны заранее знать и понимать условия, чтобы иметь возможность участвовать в сторонних соревнованиях. Санкции также должны быть достаточно четкими, предсказуемыми и пропорциональными, чтобы ограничить любой риск произвольного применения».

Как видим, за общими и достаточно размытыми, как это всегда бывает, фразами чиновников и их представителей, скрывается весьма однозначный вывод – Европейской Суперлиги в том формате, который был предложен изначально, никогда не будет. Скорее всего, организаторам и идеологам этого соревнования придется либо отступиться от своих целей и задач, либо пойти по пути тотальных перемен, которые будут заключаться не только в организации турнира-альтернативы для Лиги чемпионов, но и в такого же плана «заменителях» для чемпионата мира, чемпионата Европы, не говоря уже о национальных лигах, выход из которых может стать настоящей катастрофой как для всей архитектуры континентального футбола, так и для клубов-отступников…