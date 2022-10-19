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Европейская Суперлига
19 октября 2022, 15:03 |
1177
0

Они не сдаются. Названа новая возможная дата запуска Суперлиги

Турнир хотят запустить с сезона 2024/2025

19 октября 2022, 15:03 |
1177
0
Они не сдаются. Названа новая возможная дата запуска Суперлиги

Новый генеральный директор футбольной Суперлиги Бернд Райхарт заявил о планах запустить турнир в ближайшие годы. Наиболее вероятная дата – сезон 2024/2025.

Суперлига хочет изменить формат, чтобы другие топ-клубы согласились вновь присоединиться к проекту. Пока что его поддерживают только три клуба – «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Райхарт заявил, что знает о нежелании английских клубов присоединяться к Суперлиге:

«Сначала диалог может работать и без них. Я буду общаться с клубами других стран, но это отнюдь не эксклюзивная инициатива, это инклюзивная инициатива».

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Источник The Financial Times
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