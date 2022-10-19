Они не сдаются. Названа новая возможная дата запуска Суперлиги

Новый генеральный директор футбольной Суперлиги Бернд Райхарт заявил о планах запустить турнир в ближайшие годы. Наиболее вероятная дата – сезон 2024/2025.

Суперлига хочет изменить формат, чтобы другие топ-клубы согласились вновь присоединиться к проекту. Пока что его поддерживают только три клуба – «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Райхарт заявил, что знает о нежелании английских клубов присоединяться к Суперлиге:

«Сначала диалог может работать и без них. Я буду общаться с клубами других стран, но это отнюдь не эксклюзивная инициатива, это инклюзивная инициатива».