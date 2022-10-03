Президент УЕФА: «Англичане не присоединятся к Суперлиге снова»

Президент УЕФА Александер Чеферин снова заявил, что не верит в создание европейской Суперлиги:

«Я сомневаюсь, что ближайшие 10-15 лет такие идеи еще могут вернуться. Есть три президента клубов, которые продолжают на что-то претендовать из-за своего эго.

Англичане точно не присоединятся к Суперлиге снова, а серьезной конкуренции без них не будет. Они, вероятно, самые важные в европейском футболе».