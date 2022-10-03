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Европейская Суперлига
03 октября 2022, 19:26 |
301
1

Президент УЕФА: «Англичане не присоединятся к Суперлиге снова»

Александер Чеферин не верит в Суперлигу

03 октября 2022, 19:26 |
301
1
Президент УЕФА: «Англичане не присоединятся к Суперлиге снова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин снова заявил, что не верит в создание европейской Суперлиги:

«Я сомневаюсь, что ближайшие 10-15 лет такие идеи еще могут вернуться. Есть три президента клубов, которые продолжают на что-то претендовать из-за своего эго.

Англичане точно не присоединятся к Суперлиге снова, а серьезной конкуренции без них не будет. Они, вероятно, самые важные в европейском футболе».

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Комментарии 1
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Andrey_1992
я абсолютно проти цієї суперліги, це даградація європейського футболу
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