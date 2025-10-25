Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Франция
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ

Тренер остался доволен игрой Ильи

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике вспомнил об украинском центральном защитнике Илье Забарном после победного матча в Лиге 1 против «Бреста» (3:0).

«Сравнивать футболистов непросто, и я не люблю этого делать. Каждый из них уникален. Но я чрезвычайно доволен игрой Хакими, Маркиньоса, Нуну, Пачо, Витиньи и Забарного. Я действительно счастлив, ведь у меня в распоряжении невероятные игроки», – отметил Энрике.

Ранее стала известна оценка Ильи Забарного после матча с «Брестом». Илья получил один из самых высоких баллов за это противостояние.

Лига 1 (Франция) Брест (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Брест - ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: Le Parisien
