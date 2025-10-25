Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У кого 8.5? Известна оценка Забарного после разгрома от ПСЖ
Франция
25 октября 2025, 21:06 | Обновлено 25 октября 2025, 21:14
У кого 8.5? Известна оценка Забарного после разгрома от ПСЖ

Илья получил третий самый высокий балл в матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 25 октября, в рамках 9-го тура французской Лиги 1 состоялся поединок между «Брестом» и «ПСЖ».

Матч прошел на арене «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте, где парижская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0.

В стартовом составе парижан вышел Илья Забарный, который провел полный матч и помог клубу сохранить ворота сухими. По завершении матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 7,5 баллов – третья самая высокая оценка в игре.

Героем встречи стал Ашраф Хакими, которому удалось оформить в матче дубль и заработать оценку 8,5 баллов после завершения встречи.

Оценки матча Брест – ПСЖ:

Брест – ПСЖ – 0:3. Сильная игра от Забарного. Видео голов и обзор матча
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
Названа оценка Таловерова за первый матч в Англии за 2 месяца
WhoScored Лига 1 (Франция) Брест (Франция) ПСЖ Илья Забарный Ашраф Хакими
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
sania
Чудовий матч від Іллі, гарно зіграв і виручив кілька разів.
Ответить
0
ivankondrat96
Можна вважати, що Забарний реабілітувався за матч в ЛЧ
Ответить
0
абабагаламага
якщо додати трішки уваги до оцінки, то Забарний розділяє 4-ту і 5-ту сходинки.
Ответить
0
