У кого 8.5? Известна оценка Забарного после разгрома от ПСЖ

В субботу, 25 октября, в рамках 9-го тура французской Лиги 1 состоялся поединок между «Брестом» и «ПСЖ».

Матч прошел на арене «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте, где парижская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0.

В стартовом составе парижан вышел Илья Забарный, который провел полный матч и помог клубу сохранить ворота сухими. По завершении матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 7,5 баллов – третья самая высокая оценка в игре.

Героем встречи стал Ашраф Хакими, которому удалось оформить в матче дубль и заработать оценку 8,5 баллов после завершения встречи.

Оценки матча Брест – ПСЖ: