Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
25 октября 2025, 21:02 |
Еще один снялся. Определена финальная пара пятисотника в Базеле

Умбер не сумел доиграть матч против Фокины, испанец поборется за трофей с Фонсекой

Еще один снялся. Определена финальная пара пятисотника в Базеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер и Алехандро Давидович Фокина

На турнире ATP 500 в Базеле (Швейцария), который проходит на хардовых покрытиях в помещении, определена финальная пара.

Трофей разыграют Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 18) и Жоау Фонсека (Бразилия, ATP 46).

Фонсека в полуфинале переиграл Уго Умбера – француз отдал первый сет на тай-брейке и после четырех геймов второй партии отказалась продолжать борьбу. Если учитывать и четвертьфинальные противостояния, то это уже четвертое снятие в Базеле за два дня.

Фокина проведет пятый финал в карьере и четвертый в сезоне. У Алехандро ноль трофеев в активе. В LIVE-рейтинге АТР испанец уже идет на 15-м месте.

Ранее Фокина и Фонсека играли между собой только один раз – 9 августа Жоау снялся с поединка 1/32 финала против Алехандро в конце второй партии.

ATP 500 Базель. 1/2 финала

Уго Умбер – Алехандро Давидович Фокина [8] – 6:7 (4:7), 1:3, RET., Умбер
Жоау Фонсека – Хауме Муньяр – 7:6 (7:4), 7:5

19-летний Фонсека на турнире в Базеле вышел в крупнейший финал в карьере
ВАВРИНКА: «Люди думают, будто знают, когда спортсмену завершить карьеру»
Три теннисиста снялись. Стали известны полуфиналисты пятисотника в Базеле
ATP Базель Алехандро Давидович-Фокина Жоау Фонсека Уго Умбер Хауме Муньяр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
