Еще один снялся. Определена финальная пара пятисотника в Базеле

На турнире ATP 500 в Базеле (Швейцария), который проходит на хардовых покрытиях в помещении, определена финальная пара.

Трофей разыграют Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 18) и Жоау Фонсека (Бразилия, ATP 46).

Фонсека в полуфинале переиграл Уго Умбера – француз отдал первый сет на тай-брейке и после четырех геймов второй партии отказалась продолжать борьбу. Если учитывать и четвертьфинальные противостояния, то это уже четвертое снятие в Базеле за два дня.

Фокина проведет пятый финал в карьере и четвертый в сезоне. У Алехандро ноль трофеев в активе. В LIVE-рейтинге АТР испанец уже идет на 15-м месте.

Ранее Фокина и Фонсека играли между собой только один раз – 9 августа Жоау снялся с поединка 1/32 финала против Алехандро в конце второй партии.

ATP 500 Базель. 1/2 финала

Уго Умбер – Алехандро Давидович Фокина [8] – 6:7 (4:7), 1:3, RET., Умбер

Жоау Фонсека – Хауме Муньяр – 7:6 (7:4), 7:5