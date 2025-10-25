Еще один снялся. Определена финальная пара пятисотника в Базеле
Умбер не сумел доиграть матч против Фокины, испанец поборется за трофей с Фонсекой
На турнире ATP 500 в Базеле (Швейцария), который проходит на хардовых покрытиях в помещении, определена финальная пара.
Трофей разыграют Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 18) и Жоау Фонсека (Бразилия, ATP 46).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Фонсека в полуфинале переиграл Уго Умбера – француз отдал первый сет на тай-брейке и после четырех геймов второй партии отказалась продолжать борьбу. Если учитывать и четвертьфинальные противостояния, то это уже четвертое снятие в Базеле за два дня.
Фокина проведет пятый финал в карьере и четвертый в сезоне. У Алехандро ноль трофеев в активе. В LIVE-рейтинге АТР испанец уже идет на 15-м месте.
Ранее Фокина и Фонсека играли между собой только один раз – 9 августа Жоау снялся с поединка 1/32 финала против Алехандро в конце второй партии.
ATP 500 Базель. 1/2 финала
Уго Умбер – Алехандро Давидович Фокина [8] – 6:7 (4:7), 1:3, RET., Умбер
Жоау Фонсека – Хауме Муньяр – 7:6 (7:4), 7:5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У «Шахтера» есть претензии к «Лиону» и «Тоттенхэму»
«Сандерленд» отобрал очки у более именитого соперника