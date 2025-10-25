Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В одно касание: Мактоминей увеличил преимущество в матче с Интером
Италия
25 октября 2025, 20:25 | Обновлено 25 октября 2025, 20:33
113
0

ВИДЕО. В одно касание: Мактоминей увеличил преимущество в матче с Интером

Скотт удачно приложился к мячу

25 октября 2025, 20:25 | Обновлено 25 октября 2025, 20:33
113
0
ВИДЕО. В одно касание: Мактоминей увеличил преимущество в матче с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

Шотландский полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей отметился ярким голом в центральном матче восьмого тура Серии А против «Интера».

При минимальном преимуществе в один мяч неаполитанцы быстро вышли в контратаку, которую ударом в один касание завершил Скотт.

Игроку удалось эффектно пробить и увеличить преимущество в матче – 2:0.

ВИДЕО. В одно касание: Мактоминей увеличил преимущество в матче с Интером

По теме:
«Это нормально». Гасперини отреагировал на свист фанатов в адрес Довбика
«Это был последний тест». В Италии рассказали о намерениях Ромы по Довбику
ВИДЕО. Это конец? Наполи в третий раз поразил ворота Интера
Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Наполи - Интер Скотт Мактоминей
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Бокс | 25 октября 2025, 11:41 1
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика

А может победить сложного соперника

Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25 октября 2025, 08:03 25
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому

Клуб может возглавить Юрий Вернидуб или Игорь Костюк

ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25.10.2025, 08:47
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 25.10.2025, 20:15
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Именитый клуб готовит трансфер Довбика после решения украинца уйти из Ромы
Футбол | 25.10.2025, 20:21
Именитый клуб готовит трансфер Довбика после решения украинца уйти из Ромы
Именитый клуб готовит трансфер Довбика после решения украинца уйти из Ромы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем