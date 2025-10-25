Италия25 октября 2025, 20:25 | Обновлено 25 октября 2025, 20:33
ВИДЕО. В одно касание: Мактоминей увеличил преимущество в матче с Интером
Скотт удачно приложился к мячу
25 октября 2025, 20:25 | Обновлено 25 октября 2025, 20:33
Шотландский полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей отметился ярким голом в центральном матче восьмого тура Серии А против «Интера».
При минимальном преимуществе в один мяч неаполитанцы быстро вышли в контратаку, которую ударом в один касание завершил Скотт.
Игроку удалось эффектно пробить и увеличить преимущество в матче – 2:0.
