Юная Подрез на турнире во Франции пробилась в крупнейший финал в карьере

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
25 октября 2025, 19:54 | Обновлено 25 октября 2025, 20:17
2

Вероника в трех сетах вырвала победу у Клерви Нгуну в полуфинале 75-тысячника в Пуатье

2 Comments
Instagram. Вероника Подрез

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 427) вышла в финал турнира ITF W75 в Пуатье (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В полуфинале украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы США Клерви Нгугу (WTA 178) за 2 часа и 27 минут.

ITF W75 Пуатье. Хард в помещении, 1/2 финала

Клерви Нгуну (США) [1] – Вероника Подрез (Украина) – 7:6 (7:2), 5:7, 3:6

Во второй и третьей париях Подрез уступила сопернице с брейком. Вероника и Клерви провели первое очное противостояние.

В решающем поединке 75-тысячника Вероника поборется против третьей сеяной Франциски Жорже (Португалия).

Подрез пробилась в 10-й финал в карьере и в четвертый в 2025 году. Финал в Пуатье станет для украинки крупнейшим в карьере.

ITF Пуатье Вероника Подрез
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
C.Пеклов
Яка молодець!Бажаю успіху у фіналі!
Ответить
+4
buryi48
Бажаю перемог!
Ответить
+3
