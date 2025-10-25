Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 16-летняя украинка впервые в карьере сыграет в финале турнира на про-уровне
25 октября 2025, 17:44
16-летняя украинка впервые в карьере сыграет в финале турнира на про-уровне
Instagram. Мария Лазаренко

16-летняя украинская теннисистка Мария Лазаренко (WTA 1463) вышла в финал хардового турнира ITF W15 в Монастире, Тунис.

В полуфинале юная украинка в трех сетах переиграла четвертую сеяную Дюн Вессо (Франция, WTA 850) за 2 часа и 50 минут.

ITF W15 Монастир. Хард, 1/2 финала

Дюн Вессо (Франция) [4] – Мария Лазаренко (Украина) – 7:5, 3:6, 5:7

Лазаренко впервые в карьере сыграет в решающем поединке на профессиональном уровне.

В финале Монастиря Мария поборется против первой сеяной Ксении Ефремовой (Франция, WTA 721), которой также 16 лет.

По теме:
25 октября три украинские теннисистки сыграют в полуфиналах турниров ITF
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
ITF Монастир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
