16-летняя украинка впервые в карьере сыграет в финале турнира на про-уровне
Мария Лазаренко проводит успешную неделю на соревнованиях ITF W15 в Монастире
16-летняя украинская теннисистка Мария Лазаренко (WTA 1463) вышла в финал хардового турнира ITF W15 в Монастире, Тунис.
В полуфинале юная украинка в трех сетах переиграла четвертую сеяную Дюн Вессо (Франция, WTA 850) за 2 часа и 50 минут.
ITF W15 Монастир. Хард, 1/2 финала
Дюн Вессо (Франция) [4] – Мария Лазаренко (Украина) – 7:5, 3:6, 5:7
Лазаренко впервые в карьере сыграет в решающем поединке на профессиональном уровне.
В финале Монастиря Мария поборется против первой сеяной Ксении Ефремовой (Франция, WTA 721), которой также 16 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Саленко остался недоволен игрой киевского клуба после поражения в Лиге конференций
Янник прошел Александра и далее встретится с де Минауром, который одолел Берреттини