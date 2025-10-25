Завацкая за 3 часа одолела 1018-ю ракетку и вышла в финал ITF W35 в Китае

25-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 407) пробилась в финал хардового турнира ITF W35 в Цяньдаоху, Китай.

В полуфинале украинка добыла непростую победу над представительницей Китая Е Шию, которая занимает 1018-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась победой Катарины в трех сетах за 3 часа и 9 минут.

ITF W35 Цяньдаоху. Хард, 1/2 финала

Катарина Завацкая (Украина) [8] – Е Шию (Китай) – 3:6, 6:4, 6:4

Завацкая провела первое очное противостояние против Шию.

В финале 35-тысячника Катарина поборется против третьей сеяной Екатерины Рейнгольд (WTA 317), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Завацкая сыграет в 19-м финале на уровне ITF в карьере и поборется за 10-й трофей. В 2025 году она добралась до решающего поединка соревнований ITF W75 В Кьяссо.