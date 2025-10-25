Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»
Украина. Премьер лига
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы сравняли счет в матче с ЛНЗ, но гол не засчитали»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче против черкасского ЛНЗ (0:1).

– Мы наверняка начнем с 85-й минуты, когда отменили гол. Вы, кажется, были очень не согласны с этим решением?

– Добрый день. В первую очередь хочу поздравить соперника с победой. А во-вторых — мне очень жаль моих отдающихся полностью ребят. Второй матч подряд мы забиваем гол, но его не засчитывают. И я не понимаю почему. Нет никаких доказательств, что это не был гол. Мне очень жаль, потому что ребята много работают и на тренировках, и в матчах. Очень досадно проигрывать вот так. На мой взгляд, мяч был забит абсолютно чисто. Мы хотели бы увидеть повторы, доказывающие, почему его не засчитали, но ни камер, ни углов, которые могли бы это показать — нет. Очень неприятное решение

– Команды искали ошибки друг друга. Насколько сложно было противостоять сегодняшнему сопернику?

– Думаю, мы были лучшей командой. Больше хотели играть в футбол. ЛНЗ играли очень прагматично. Получилось много борьбы, длинных передач. Мы ожидали, что так и будет, но сегодня не реализовали свои моменты. А соперники с первого удара забили гол.

– В конце первого тайма у вас было немало моментов. Я даже слышала, как Крупский ободрял команду: «Давайте, ребята, совсем чуть-чуть — сейчас забьем!». Почему этого энтузиазма не хватило во втором тайме?

– Мы хорошо завершили первый тайм, настраивались и на второй. Начали его лучше, контролировали игру. Но потом этот досадный пропущенный мяч... Ошиблись, позволили сопернику воспользоваться этим моментом. Затем мы нашли силы и забили гол, но его не засчитали.

– Вы уже не первый матч под конец игры меняете Мартынюка. Это из-за усталости игрока, есть ли другая причина?

– Да, у него есть определенная проблема с ногой — к концу матча эта проблема растет, и мы реагируем на это.

– И все же, шанс сравнять счет был.

– Да, и мы сравняли счет, но гол не засчитали, – сказал Младен.

VIPsector1
Судді винуваті? В тебе за дві гри немає жодного, хто зміг би виграти один-в-один. Вся гра поперек поля або назад. Кому ти треш про незарахований гол? В тебе вся гра строїться через Калюжного,, який другий матч поспіль ніякий. Калітвінцев взагалі забив на гру. Дурня клеять. Гівно, а не гра.
Ответить
0
zzg77
Бартулович правой, незрозуміло чому не зарахували гол!
Ответить
0
