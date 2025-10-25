Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 13:06 |
190
0

Металлист 1925 – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды играют матч 10 тура УПЛ

25 октября 2025, 13:06 |
190
0
Металлист 1925 – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Металлист 1925.

Харьковский Металлист 1925 и черкасский ЛНЗ в Житомире проводят матч десятого тура Украинской Премьер-лиги.

Команды активно начали поединок. Что подопечные Младена Бартуловича, что ребята Виталия Пономарева ищут подходы к воротам друг друга, пытаясь завладеть инициативой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 зачетных пунктов после 9 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на шестой строчке с 16 баллами.

Металлист 1925 – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Юрий ВИРТ: «Мы не были агрессивны, мы не были злы»
Шахтёр – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Стало известно, сколько зрителей посетит львовское дерби
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 - ЛНЗ видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Футбол | 25 октября 2025, 00:32 0
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции

Андрей Богданов считает, что пора менять тренера

Аморим ответил Слоту: «Мне все равно, что он говорит»
Футбол | 25 октября 2025, 13:26 0
Аморим ответил Слоту: «Мне все равно, что он говорит»
Аморим ответил Слоту: «Мне все равно, что он говорит»

Коуч МЮ заявил, что доволен своей командой

ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25.10.2025, 08:47
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25.10.2025, 08:03
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.10.2025, 10:00
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 19
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 20
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем