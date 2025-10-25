Металлист 1925 – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды играют матч 10 тура УПЛ
Харьковский Металлист 1925 и черкасский ЛНЗ в Житомире проводят матч десятого тура Украинской Премьер-лиги.
Команды активно начали поединок. Что подопечные Младена Бартуловича, что ребята Виталия Пономарева ищут подходы к воротам друг друга, пытаясь завладеть инициативой.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 зачетных пунктов после 9 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на шестой строчке с 16 баллами.
