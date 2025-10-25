Феникс-Мариуполь в матче с Пробоем прервал серию поражений

В субботу, 25 октября, в поединке 13-го тура Первой лиги «Пробой» на своем поле принимал «Феникс-Мариуполь». Игра завершилась вничью 0:0.

К поединку команды подходили в разном настроении. «Пробой» в прошлом туре со счетом 3:0 обыграл «Агробизнес». А у ФК «Феникс-Мариуполь» была серия из пяти поражений подряд.

Каждой из команд были необходимы очки. Возможно это и заставило соперников действовать осторожно и с оглядкой на собственные ворота.

В итоге на табло так и остались нули. ФК «Феникс-Мариуполь» наконец-то удалось добавить очки в свою копилку.

Первая лига. 13-й тур, 25 октября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» – «Феникс-Мариуполь» – 0:0

Видеозапись матча

Инфографика