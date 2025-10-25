В субботу, 25 октября, состоится поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Пробой Городенка

Текущий сезон для дебютанта чемпионата проходит достаточно тяжело. И даже несмотря на это, за 12 туров городенковцы смогли завоевать 12 очков, позволяющих им занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. От «Чернигова», который занимает 13 место и открывает зону переходных игр, «Пробой» отделяет всего 2 балла (а также у «черно-желтых» есть 2 игры в запасе).

Кубок Украины коллектив покинул после минимального поражения против ЛНЗ на стадии 1/32 финала.

Феникс-Мариуполь

А вот у «Феникса» дела гораздо хуже. После 12 туров коллектив имеет на счету всего 8 зачетных пунктов и занимает 14-е место турнирной таблицы. От безопасной 12-й строчки команду отделяет 3 балла на данный момент.

Но вот в Кубке Украины мариупольцы выглядят лучше. Клуб уже прошел «Ужгород» и «Металлург» и квалифицировался в 1/8 финала, где его ждет поединок против «Агротеха».

Личные встречи

Клубы еще никогда не встречались в очных играх между собой.

Интересные факты

«Феникс-Мариуполь» пропустил 16 голов в текущем сезоне Первой лиги – 3-й худший результат среди всех команд.

«Феникс» проиграл каждый из своих последних 5 матчей. У 4-х из них мариупольцы не забили ни одного гола.

«Пробой» проиграл 6/7 домашних поединков этого сезона.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.55.