Пробой – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Матч начнется 25 октября в 14:00 по Киеву
В субботу, 25 октября, состоится поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.
Пробой Городенка
Текущий сезон для дебютанта чемпионата проходит достаточно тяжело. И даже несмотря на это, за 12 туров городенковцы смогли завоевать 12 очков, позволяющих им занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. От «Чернигова», который занимает 13 место и открывает зону переходных игр, «Пробой» отделяет всего 2 балла (а также у «черно-желтых» есть 2 игры в запасе).
Кубок Украины коллектив покинул после минимального поражения против ЛНЗ на стадии 1/32 финала.
Феникс-Мариуполь
А вот у «Феникса» дела гораздо хуже. После 12 туров коллектив имеет на счету всего 8 зачетных пунктов и занимает 14-е место турнирной таблицы. От безопасной 12-й строчки команду отделяет 3 балла на данный момент.
Но вот в Кубке Украины мариупольцы выглядят лучше. Клуб уже прошел «Ужгород» и «Металлург» и квалифицировался в 1/8 финала, где его ждет поединок против «Агротеха».
Личные встречи
Клубы еще никогда не встречались в очных играх между собой.
Интересные факты
- «Феникс-Мариуполь» пропустил 16 голов в текущем сезоне Первой лиги – 3-й худший результат среди всех команд.
- «Феникс» проиграл каждый из своих последних 5 матчей. У 4-х из них мариупольцы не забили ни одного гола.
- «Пробой» проиграл 6/7 домашних поединков этого сезона.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.55.
14:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ночь на 25 октября Лионель оформил дубль за Интер Майами в матче с Нэшвиллом
Коуч МЮ заявил, что доволен своей командой