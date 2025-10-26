Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Максим ФЕЩУК: «Были готовы к силовой борьбе на поле»
Первая лига
Пробой
25.10.2025 14:00 – FT 0 : 0
Феникс-Мариуполь
Украина. Первая лига
26 октября 2025, 12:37 | Обновлено 26 октября 2025, 13:00
Максим ФЕЩУК: «Были готовы к силовой борьбе на поле»

Тренер ФК «Феникс-Мариуполь» прокомментировал результат матча с «Пробоем»

Максим Фещук

В субботу, 25 октября, в поединке 13-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» в гостях сыграл вничью 0:0 с НК «Пробой». Команде Максима Фещука удалось прервать серию из пяти поражений подряд.

«После пяти поражений подряд мы взяли очко на выезде с командой, которая также решает свои задачи сохранения прописки. Сыграли вничью. Я считаю положительный результат, хотя я по жизни максималист. И я думаю Пробой хотел нас обыграть, и мы хотели обыграть, и были моменты у одной команды, и у другой. Самый острый – это штанга на первых минутах матча. Чуть-чуть нам не хватает для реализации, не хватает класса, не хватает определенных игроков, которые у нас травмированы, на которых мы рассчитывали и брали. Ждем их из лазарета и даем шанс молодежи. У нас очень много играет молодых ребят. Им немного тяжело во взрослом футболе. Они перспективны, но они должны понять, что та перспектива – это только слова. Надо здесь выходить и показывать разницу, в чем вы сильнее.

Я команду поздравляю с набранным очком. Не скажу, что мы потеряли очки, но готовимся дальше. Посмотрим, какая ситуация. Но уже психологически легче после такой серии неудач.

Были ли готовы к силовой манере игры от НК Пробой? Конечно, были готовы. Пробой так и играет. Это самая силовая команда в лиге, я это откровенно говорю. Нормальная, качественная команда очень быстро выбегает, имеет силовых футболистов еще после Второй лиги. Мы к тому были абсолютно готовы, но это их козырь, это приносит свои плоды. Они очень здорово провели предыдущую игру с Агробизнесом, где победили 3:0. И, скажу откровенно, команда сбита. Вы понимаете, что такое сбитая команда, когда она действует вместе? А у нас, как бы то ни звучало, команда строится, ищутся пути. Ребята могут себя проявлять, доказывать, что они могут, а дальше будем думать. Для этого есть руководство клуба, которое анализирует нашу игру, каждую игру в отдельности. Есть поддержка, доверие к молодым ребятам», – сказал Максим Фещук.

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
