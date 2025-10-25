Паламарчук признался, как арбитр помог ЛНЗ обыграть Металлист 1925
Алексей Паламарчук поделился эмоциями после победы своей команды
Голкипер черкасского ЛНЗ Алексей Паламарчук поделился эмоциями после победы своей команды над харьковским Металлистом 1925 (1:0) после которой «фиолетовые» возглавили турнирную таблицу.
– Прекрасные эмоции. Выиграли, довольны. Чуть-чуть не хватало точности, но то, что хотел тренер от нас, пытались выполнить. Чуть-чуть не хватило где-то реализации, наверное.
А так забили гол, выдержали напряжение, имели еще некоторые контратаки. Потому с хорошим настроением поедем домой и уже будем готовиться к следующему матчу.
– Вы стали 4-м вратарем-ассистентом в сезоне. Как учитесь выбивать такие голевые передачи?
– Я просто смотрю на судью – он уже отчисляет, показывает «5», мне кричат. Я понимаю, что нужно выбивать. Ну, ассист – хорошо, потанцевал там немного, а так нормально. Главное – что забили.
– Как из своей вратарской вычисляете, куда бить?
– Дальше от своих ворот, и где нападающий есть – пусть бежит, цепляется, забивает гол.
– Ожидали, что Проспер сумеет добежать?
– Да ну он бежит, машина такая. На тренировках его догнать почти невозможно. Добежал, молодец, зацепился, забил гол – здорово, принес команде победу. Ничего такого сверхъестественного нет, готовимся дальше к следующему сопернику, – сказал Паламарчук.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим Таловеров стал частью победного матча «Сток Сити»
Тренер – о сложной ситуации во время войны