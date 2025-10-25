Паламарчук признался, как арбитр помог ЛНЗ обыграть Металлист 1925

Голкипер черкасского ЛНЗ Алексей Паламарчук поделился эмоциями после победы своей команды над харьковским Металлистом 1925 (1:0) после которой «фиолетовые» возглавили турнирную таблицу.

– Прекрасные эмоции. Выиграли, довольны. Чуть-чуть не хватало точности, но то, что хотел тренер от нас, пытались выполнить. Чуть-чуть не хватило где-то реализации, наверное.

А так забили гол, выдержали напряжение, имели еще некоторые контратаки. Потому с хорошим настроением поедем домой и уже будем готовиться к следующему матчу.

– Вы стали 4-м вратарем-ассистентом в сезоне. Как учитесь выбивать такие голевые передачи?

– Я просто смотрю на судью – он уже отчисляет, показывает «5», мне кричат. Я понимаю, что нужно выбивать. Ну, ассист – хорошо, потанцевал там немного, а так нормально. Главное – что забили.

– Как из своей вратарской вычисляете, куда бить?

– Дальше от своих ворот, и где нападающий есть – пусть бежит, цепляется, забивает гол.

– Ожидали, что Проспер сумеет добежать?

– Да ну он бежит, машина такая. На тренировках его догнать почти невозможно. Добежал, молодец, зацепился, забил гол – здорово, принес команде победу. Ничего такого сверхъестественного нет, готовимся дальше к следующему сопернику, – сказал Паламарчук.