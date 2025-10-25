Аморим ответил Слоту: «Мне все равно, что он говорит»

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим ответил коучу Ливерпуля Арне Слоту, раскритиковавшему стиль игры «красных дьяволов» в очном матче (1:2).

«Мне все равно, что говорит Слот, что говорят о нашей команде другие. Я могу посмотреть матч и сказать, что мы можем играть лучше, и нам нужно играть лучше в будущем, но иногда нужно адаптироваться к игре. Поэтому мне не нужно, чтобы кто-нибудь оценивал мою команду.

Я могу оценить свою команду, и мне вполне понятно, что мы должны лучше играть с мячом, и мы постараемся сделать это в матче против Брайтона, - сказал Аморим.

В нынешнем сезоне Ливерпуль занимает третье место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 8 сыгранных матчей. Манчестер Юнайтед находится на 9 строчке с 13 баллами.