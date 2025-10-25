Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аморим ответил Слоту: «Мне все равно, что он говорит»
Англия
25 октября 2025, 13:26 |
134
0

Аморим ответил Слоту: «Мне все равно, что он говорит»

Коуч МЮ заявил, что доволен своей командой

25 октября 2025, 13:26 |
134
0
Аморим ответил Слоту: «Мне все равно, что он говорит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим ответил коучу Ливерпуля Арне Слоту, раскритиковавшему стиль игры «красных дьяволов» в очном матче (1:2).

«Мне все равно, что говорит Слот, что говорят о нашей команде другие. Я могу посмотреть матч и сказать, что мы можем играть лучше, и нам нужно играть лучше в будущем, но иногда нужно адаптироваться к игре. Поэтому мне не нужно, чтобы кто-нибудь оценивал мою команду.

Я могу оценить свою команду, и мне вполне понятно, что мы должны лучше играть с мячом, и мы постараемся сделать это в матче против Брайтона, - сказал Аморим.

В нынешнем сезоне Ливерпуль занимает третье место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 8 сыгранных матчей. Манчестер Юнайтед находится на 9 строчке с 13 баллами.

По теме:
ФОТО. Что сказал Роналду звезде МЮ, чтобы убедить его остаться в клубе
ФОТО. В МЮ может дебютировать 15-летний «Новый Месси». Он – топ
Брентфорд – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Рубен Аморим Арне Слот Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Олег Вахоцкий Источник: The Guardian
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо
Футбол | 24 октября 2025, 14:24 1
Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо
Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо

Александр считает, что такие ситуации должны оставаться внутри клуба

Рыбакина отказалась от матча. Определена финальная пара пятисотника в Токио
Теннис | 25 октября 2025, 10:27 4
Рыбакина отказалась от матча. Определена финальная пара пятисотника в Токио
Рыбакина отказалась от матча. Определена финальная пара пятисотника в Токио

Трофей турнира WTA 500 в столице Японии разыграют Линда Носкова и Белинда Бенчич

Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Футбол | 25.10.2025, 00:32
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 25.10.2025, 13:22
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Футбол | 25.10.2025, 05:05
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 12
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
24.10.2025, 05:44 3
Бокс
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 133
Футбол
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 17
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем