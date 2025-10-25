ФОТО. В МЮ может дебютировать 15-летний «Новый Месси». Он – топ

Юный талант Джей-Джей Габриэл, которому недавно исполнилось 15 лет, впервые потренировался с основным составом «Манчестер Юнайтед» на базе в Каррингтоне.

Атакующий вингер уже блистает за команду U-18, и эксперты считают, что он может стать самым молодым игроком в истории АПЛ, побив рекорд Итана Нванери из «Арсенала».

В этом сезоне он не сможет дебютировать из-за возрастных правил, но может выйти в Кубке Англии уже в январе.

Несмотря на интерес «Реала», «Барселоны» и «Баварии», Габриэл подписал двухлетний контракт с «Юнайтед».

Тренер Рубен Аморим лично познакомился с ним и пообещал время от времени подключать к тренировкам первой команды.

Джей-Джея уже сравнивают с Неймаром и Месси, он был известен на Youtube как «Kid Messi», а в академии он дружил с Криштиану Роналду-младшим.

В составе сборной Англии U-15 он также считается одним из самых ярких талантов своего поколения.