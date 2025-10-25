Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. В МЮ может дебютировать 15-летний «Новый Месси». Он – топ
ФОТО. В МЮ может дебютировать 15-летний «Новый Месси». Он – топ

Рубен Аморим в восторге от 15-летнего талант из академии Манчестер Юнайтед

ФОТО. В МЮ может дебютировать 15-летний «Новый Месси». Он – топ
The Sun. Рубен Аморим и Джей-Джей Габриэл

Юный талант Джей-Джей Габриэл, которому недавно исполнилось 15 лет, впервые потренировался с основным составом «Манчестер Юнайтед» на базе в Каррингтоне.

Атакующий вингер уже блистает за команду U-18, и эксперты считают, что он может стать самым молодым игроком в истории АПЛ, побив рекорд Итана Нванери из «Арсенала».

В этом сезоне он не сможет дебютировать из-за возрастных правил, но может выйти в Кубке Англии уже в январе.

Несмотря на интерес «Реала», «Барселоны» и «Баварии», Габриэл подписал двухлетний контракт с «Юнайтед».

Тренер Рубен Аморим лично познакомился с ним и пообещал время от времени подключать к тренировкам первой команды.

Джей-Джея уже сравнивают с Неймаром и Месси, он был известен на Youtube как «Kid Messi», а в академии он дружил с Криштиану Роналду-младшим.

В составе сборной Англии U-15 он также считается одним из самых ярких талантов своего поколения.

По теме:
Главный тренер клуба АПЛ: «Игра этого украинца действительно выдающаяся»
ФОТО. У звезды футболу умирает кошка. Он обратился с необычной просьбой
Молотобойцы стоят на вылет. Лидс удержал победу над Вест Хэмом
Serhii P.
Поки він - ніхто. Скільки таких нових "Пеле", "Марадон", "Роналду", "Мессі" було.
