25 октября на Франсис Ле Бле пройдет матч 9-го тура Лиги 1 Франции, в котором Брест встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Брест

Команда удивила всех в позапрошлом сезоне, когда вдруг перепрыгнула с четырнадцатого места на третье. Она в итоге даже получила возможность сыграть в Лиге чемпионов, где тоже не ударила в грязь лицом, выйдя в плей-офф. Но при этом ожидаемо утратила позиции на внутренней арене, откатившись весной на девятую позицию.

Сейчас подопечные Эрика Руа очень тяжело начинали, с 3:3 против Лилля и трех поражений. Но осенью они постепенно набрали обороты. У Ниццы и Анжера подряд даже выиграть получилось, да и с Нантом и Лорьяном, уже в октябре, прибавляли по очку, заканчивая те поединки ничьими, сначала 0-0 дома, а потом 3:3 на выезде. Как минимум, это позволило нарастить отрыв от опасной зоны, ну а всерьез о еврокубковых амбициях тут явно не думают.

ПСЖ

Клуб явно больше поглощен международными турнирами. Пол года назад он наконец-то выиграл Лигу чемпионов. Еще и с разгромом 5:0 в финале с Интером. Летом, правда, была болезненная пощечина от Челси, уже в финале клубного чемпионата мира, да и с Тоттенхэмом хватало проблем, но все же в серии пенальти у того отобрали Суперкубок УЕФА. Сейчас французы выдали удачный старт в новом цикле Лиги чемпионов. Но как же по-разному сыграл Забарный: если с Барселоной был лучшим, в том числе заблокировав удар в пустые уже ворота, то с Байером привез два пенальти и красную - благо, что потом партнеры уничтожили немцев.

Тот настрой пригодится на внутренней арене. Ведь там подопечные Луиса Энрике уж очень много осечек допустили. Еще в сентябре уступили Марселю, что сейчас выбился в лидеры, а в крайних турах были ничьи не только с Лиллем, но и со Страсбуром.

Статистика личных встреч

С 2011-го года Брест только раз взял ничью со столичным грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что теперь Дембеле и компания уверенно выиграют и в Лиге 1. Ставим на них с форой -1 гол (коэффициент - 1,67).