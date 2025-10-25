Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брест – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Чемпионат Франции
Брест
25.10.2025 18:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
25 октября 2025, 09:49 | Обновлено 25 октября 2025, 09:51
76
0

Брест – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Встреча пройдет 25 октября и начнется в 18:00 по Киеву

25 октября 2025, 09:49 | Обновлено 25 октября 2025, 09:51
76
0
Брест – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября на Франсис Ле Бле пройдет матч 9-го тура Лиги 1 Франции, в котором Брест встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Брест

Команда удивила всех в позапрошлом сезоне, когда вдруг перепрыгнула с четырнадцатого места на третье. Она в итоге даже получила возможность сыграть в Лиге чемпионов, где тоже не ударила в грязь лицом, выйдя в плей-офф. Но при этом ожидаемо утратила позиции на внутренней арене, откатившись весной на девятую позицию.

Сейчас подопечные Эрика Руа очень тяжело начинали, с 3:3 против Лилля и трех поражений. Но осенью они постепенно набрали обороты. У Ниццы и Анжера подряд даже выиграть получилось, да и с Нантом и Лорьяном, уже в октябре, прибавляли по очку, заканчивая те поединки ничьими, сначала 0-0 дома, а потом 3:3 на выезде. Как минимум, это позволило нарастить отрыв от опасной зоны, ну а всерьез о еврокубковых амбициях тут явно не думают.

ПСЖ

Клуб явно больше поглощен международными турнирами. Пол года назад он наконец-то выиграл Лигу чемпионов. Еще и с разгромом 5:0 в финале с Интером. Летом, правда, была болезненная пощечина от Челси, уже в финале клубного чемпионата мира, да и с Тоттенхэмом хватало проблем, но все же в серии пенальти у того отобрали Суперкубок УЕФА. Сейчас французы выдали удачный старт в новом цикле Лиги чемпионов. Но как же по-разному сыграл Забарный: если с Барселоной был лучшим, в том числе заблокировав удар в пустые уже ворота, то с Байером привез два пенальти и красную - благо, что потом партнеры уничтожили немцев.

Тот настрой пригодится на внутренней арене. Ведь там подопечные Луиса Энрике уж очень много осечек допустили. Еще в сентябре уступили Марселю, что сейчас выбился в лидеры, а в крайних турах были ничьи не только с Лиллем, но и со Страсбуром.

Статистика личных встреч

С 2011-го года Брест только раз взял ничью со столичным грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что теперь Дембеле и компания уверенно выиграют и в Лиге 1. Ставим на них с форой -1 гол (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Брест
25 октября 2025 -
18:00
ПСЖ
Фора ПСЖ (-1) 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Валенсия – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Брест (Франция) ПСЖ Брест - ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Илья Забарный прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Футбол | 24 октября 2025, 09:09 7
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции

Киевский клуб потерпел разгромное поражение в Лиге конференций от турецкого «Самсунспора»

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 24 октября 2025, 12:38 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Испанское класико, лондонское дерби, громкие вывески в Италии

Леоненко назвал футболиста, из-за которого Динамо потерпело позор в Турции
Футбол | 25.10.2025, 02:44
Леоненко назвал футболиста, из-за которого Динамо потерпело позор в Турции
Леоненко назвал футболиста, из-за которого Динамо потерпело позор в Турции
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Футбол | 24.10.2025, 12:21
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
ФОТО. 29 голов в 28 матчах. Месси вручили Золотую бутсу регулярки MLS 2025
Футбол | 25.10.2025, 07:48
ФОТО. 29 голов в 28 матчах. Месси вручили Золотую бутсу регулярки MLS 2025
ФОТО. 29 голов в 28 матчах. Месси вручили Золотую бутсу регулярки MLS 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 4
Бокс
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 133
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 3
Другие виды
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 14
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем