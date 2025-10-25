Франция25 октября 2025, 19:24 | Обновлено 25 октября 2025, 19:32
Брест – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги 1
В субботу, 25 октября, проходит матч девятого тура французской Лиги 1, в котором играют «Брест» и «ПСЖ».
Игра проходит на стадионе «Стад Франсис Ле Бле», который находится во французском городе Бресте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка был запланирован на 18:00 по киевскому времени.
В стартовом составе парижан вышел украинец Илья Забарный.
Лига 1. 9-й тур, 25 октября.
Брест – ПСЖ – 0:2
Голы: Хакими, 29, 39.
ГОЛ! Хакими, 29 мин, 1:0!
ГОЛ! Хакими, 39 мин, 2:0!
Комментарии 1
Це не Забарний, часом, пеналь привіз?
