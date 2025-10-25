Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брест – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Франция
25 октября 2025, 19:24 | Обновлено 25 октября 2025, 19:32
585
1

Брест – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги 1

25 октября 2025, 19:24 | Обновлено 25 октября 2025, 19:32
585
1 Comments
Брест – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК ПСЖ

В субботу, 25 октября, проходит матч девятого тура французской Лиги 1, в котором играют «Брест» и «ПСЖ».

Игра проходит на стадионе «Стад Франсис Ле Бле», который находится во французском городе Бресте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка был запланирован на 18:00 по киевскому времени.

В стартовом составе парижан вышел украинец Илья Забарный.

Лига 1. 9-й тур, 25 октября.

Брест – ПСЖ – 0:2
Голы: Хакими, 29, 39.

ГОЛ! Хакими, 29 мин, 1:0!

ГОЛ! Хакими, 39 мин, 2:0!

По теме:
ВИДЕО. Де Брюйне с пенальти забил Интеру, травмировавшись при ударе
Наполи – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Оболонь – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига 1 (Франция) Брест (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Брест - ПСЖ видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере выступили с заявлением по болельщикам после игры с Легией
Футбол | 25 октября 2025, 19:24 0
В Шахтере выступили с заявлением по болельщикам после игры с Легией
В Шахтере выступили с заявлением по болельщикам после игры с Легией

Украинский град прокомментировал поведение болельщиков

ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Футбол | 25 октября 2025, 05:05 1
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером

Илья Забарный получил новый заряд мотивации...

Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25.10.2025, 08:03
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Футбол | 25.10.2025, 00:32
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Новичок АПЛ создал сенсацию против Челси и вышел на второе место в лиге
Футбол | 25.10.2025, 19:01
Новичок АПЛ создал сенсацию против Челси и вышел на второе место в лиге
Новичок АПЛ создал сенсацию против Челси и вышел на второе место в лиге
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Це не Забарний, часом,  пеналь привіз?
Ответить
0
Популярные новости
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 12
Футбол
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 26
Футбол
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 20
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем