Брест – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 25 октября, проходит матч девятого тура французской Лиги 1, в котором играют «Брест» и «ПСЖ».

Игра проходит на стадионе «Стад Франсис Ле Бле», который находится во французском городе Бресте.

Старт поединка был запланирован на 18:00 по киевскому времени.

В стартовом составе парижан вышел украинец Илья Забарный.

Лига 1. 9-й тур, 25 октября.

Брест – ПСЖ – 0:2

Голы: Хакими, 29, 39.



ГОЛ! Хакими, 29 мин, 1:0!

ГОЛ! Хакими, 39 мин, 2:0!