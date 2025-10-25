Франция25 октября 2025, 06:49 |
86
0
Брест – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 25 октября в 18:00
25 октября 2025, 06:49 |
86
0
В субботу, 25 октября, состоится матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Брест» и «ПСЖ».
Игра пройдет на стадионе «Стад Франсис Ле Бле», который находится во французском городе Бресте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
Брест – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брест – ПСЖСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 октября 2025, 06:33 0
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала плей-офф MLS 2025
Футбол | 24 октября 2025, 08:11 18
Йожеф считает наставника киевлян слишком мягким
Футбол | 24.10.2025, 23:22
Футбол | 24.10.2025, 21:05
Футбол | 24.10.2025, 10:12
Комментарии 0
Популярные новости
23.10.2025, 08:15 2
23.10.2025, 06:23 1
23.10.2025, 08:32 2
24.10.2025, 05:44 3
24.10.2025, 06:22 4
24.10.2025, 07:02 13
24.10.2025, 09:08 7
24.10.2025, 12:52 13