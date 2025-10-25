Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брест – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Брест
25.10.2025 18:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
25 октября 2025, 06:49 |
86
0

Матч пройдет 25 октября в 18:00

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 25 октября, состоится матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Брест» и «ПСЖ».

Игра пройдет на стадионе «Стад Франсис Ле Бле», который находится во французском городе Бресте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЛІГИ 1

