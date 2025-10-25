ВАВРИНКА: «Люди думают, будто знают, когда спортсмену завершить карьеру»

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка опубликовал сообщение в своих социальных сетях:

«СТРАСТЬ – это сильное увлечение, желание или преданность какому-то делу.

Когда я начал играть в теннис в восемь лет, это было просто игрой. Потом это стало моей страстью. Моей мечтой было когда-нибудь стать профессиональным теннисистом.

Я знаю, что люди часто думают, будто знают, когда спортсмену пора завершить карьеру. Они считают, что если ты становишься старше, если уже не показываешь тот же уровень, не имеешь тех же результатов и рейтинга, – значит, пора заканчивать.

Но насколько бы я ни был конкурентом, как бы я ни любил побеждать – дело не всегда только в этом. Страсть – это не только результат. Это желание выходить за собственные пределы.

Мне нормально с тем, что я больше не выиграю турнир Grand Slam. Мне нормально с тем, что я больше не в топ-10. Но я люблю сам процесс – постоянно проверять, на что я способен.

Я знаю, что когда-нибудь конец карьеры наступит, но до тех пор я всегда буду биться изо всех сил.

Всем болельщикам по всему миру, и особенно тем, кто поддерживал меня в Базеле – СПАСИБО❤️🙏🏻🌎. Это значит для меня все. Вот почему я продолжаю идти вперед».

Вавринка на пятисотнике в Базеле успел выиграть один матч, в 1/16 финала одолев Миомира Кецмановича. Во втором круге швейцарец уступил Касперу Рууду.